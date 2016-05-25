إصابة طالبة فى حريق نشب فى"حوشين" و6 منازل بمركز سوهاج

أصيبت طالبة بحروق متفرقة بالجسم وتم نقلها لمستشفى سوهاج العام، وذلك أثناء مشاركتها فى إخماد حريق نشب بمنزل والدها و6 منازل أخرى بناحية قرية الغوانم دائرة مركز سوهاج، والذى تمكنت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد علاء الدين السعيد، مدير الإدارة، من السيطرة عليه.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج بنشوب حريق بدائرة المركز ووجود مصابة.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، وقادها الرائد محمود جلال الشريف، رئيس مباحث المركز، نشوب حريق بحوش ملك سامي أحمد عبد الرحيم فراج 27 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، وامتد لمنازل مجاورة مكونة من طابق واحد ومشيدة بالبلوك ومعرشة بالبوص، ملك فيصل حسن أحمد علي 36 سنة مدرس، توفيق محمود مهران 70 سنة بالمعاش ،ياسين محمد سالم 46 سنة عامل ،رشوان أحمد علي عثمان 70 سنة عامل ،صبري زكي حافظ 55 سنة عامل ،محمد عبد الرحيم فراج 55 سنة مدرس عيسي خلف سيد أحمد 50 سنة عامل.

وكذا امتد لحوش ملك محمود عبد الرحيم فراج 49 سنة عامل وجميعهم يقيمون بذات الناحية نتج عن الحريق إصابة أسماء محمد عبد الرحيم فراج 17 سنة طالبة " بحروق متفرقة بالجسم " أثناء مشاركتها في إخماد النيران وتم نقلها لمستشفي سوهاج العام.

انحصرت التلفيات فـي نفوق " 4 " رأس غنم وكمية من الطيور واحتراق كمية من البوص والأخشاب، وبسؤال المذكورين أيدوا ما جاء بالفحص ورجحوا أن يكون سبب الحريق تطاير شرر من موقد بلدي من الحوش ملك الأول، ونفوا الشبهة الجنائية.

أخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، وأخطرت الإدارة البيطرية للانتقال واتخاذ اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3417 إداري المركز لسنة 2016 وجاري العرض علي النيابة العامة .

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