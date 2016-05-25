53% من القراء يتوقعون نجاح مبادرة حوار الأديان بين الأزهر والفاتيكان

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع نجاح مبادرة حوار الأديان بين الأزهر والفاتيكان لمواجهة الإرهاب العالمى؟"، توقع غالبية القراء نجاح مبادرة حوار الأديان بين الأزهر والفاتيكان لمواجهة الإرهاب العالمى.

وتوقع 53% من القراء نجاح مبادرة حوار الأديان بين الأزهر والفاتيكان لمواجهة الإرهاب العالمى، بينما استبعد 44% من القراء نجاح مبادرة حوار الأديان بين الأزهر والفاتيكان لمواجهة الإرهاب العالمى، فى الوقت الذى أعرب فيه 3% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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