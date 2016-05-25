محافظ الدقهلية يحيل رئيس لجنة امتحانات ومراقبي ادوار و11 موظف للنيابة العامة

أصدر حسام الدين إمام محافظ الدقهلية القرار رقم 514 لسنة 2016 باحالة رئيس لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة الفردوس الإعدادية التابعة لإدارة غرب التعليمية. وكذا مراقبو الأدوار للنيابة العامة والنيابة الإدارية لاتخاذ شئونهما حيالهم، لإهمالهم فى عملهم.

محافظ الدقهلية يحيل 11 موظفا للنيابة العامة للتحقيق لإصدراهم رخصة محطة بنزين بالمخالفة

وأصدر حسام الدين إمام محافظ الدقهلية القرار رقم 516 لسنة 2016 باحالة 11 موظفا للنيابة العامة لاصدارهم رخصة محطة بنزين بالمخالفة، حيث تم إحالة كل من محمود مصطفى صالح الديب مدير الجمعية الزراعية بتلبانة سابقا وحاليا مدير الجمعية الزراعية بطناح ، ومحمد جمعة محمد بدران مسئول تراخيص النشاط بالوحدة المحلية بكوم الدربى ، وعلى محمد محمود المحلاوى مسئول رخص محلات بالوحدة المحلية بكوم الدربى .

ومحمد جمال محمد عبد العزيز مساعد رئيس هندسة مديرية الطرق والنقل بالدقهلية ، أحمد السيد السيد حمدى رئيس هندسة المنصورة بمديرية الطرق والنقل بالدقهلية، وأنور حسن عبد العزيز مساعد رئيس هندسة طلخا بمديرية الطرق والنقل بالدقهلية، والسيد محمد القناوى رئيس قسم الهندسى بالوحدة المحلية بكوم الدربى ، وإبراهيم إبراهيم السيد الألفى فنى شئون هندسية بالوحة المحلية بكوم الدربى، وشحاتة فهيم عبد الفتاح عماشة مهندس بالادارة العامة للشئون الهندسية سابقا وحاليا مهندس مشروعات بمديرية الاسكان ، وأسامة عبد الله السيد مدير إدارة المشروعات سابقا ومحال للمعاش ، وفاء السندوبى مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية بالمحافظة سابقا وبالمعاش حاليا.

وذلك لإصدارهم رخصة محطة بنزين رقم 993 لسنة 2014 بدون موافقة وزارة الزراعة بالمخالفة للقانون الوزارى ، فضلا عن ترخى المختصين بمديرية الطرق بالدقهلية فى اتخاذ الإجراءات القانونية جيال مخالفة مواطن لشروط الترخيص والبناء من مديرية الطرق والنقل بالدقهلية ، وعدم قيام المختصين بالاصلاح الزراعى باتخاذ الاجراءات القانونية.

- محافظ الدقهلية: بذل كل الجهود لتحقيق مطالب المواطنين وحل المشكلات

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