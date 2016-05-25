نفوق 14 حيواناً فى حريق شب بحظيرة مواشى بالشرقية

تمكنت الحماية المدنية بالشرقية من السيطرة على حريق، شب فى حظيرة مواشى بقرية أنشاص الرمل بمركز بلبيس، مما أسفر عن نفوق 14 حيواناً.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مركز شرطة بلبيس، يفيد بتلقيهم بلاغاً من الأهالى بنشوب حريق بحظيرة مواشى بقرية أنشاص الرمل وعلى الفور انتقلت القيادات الشرطية وقوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق وإخماده فى الحال.

وبالفحص تبين نشوب حريق بحظيرة مواشى مبنية بالطوب اللبن ومعروشة بالعروق الخشبية والسدة ملك "أحمد.غ" 58 سنة، فلاح مقيم بذات الناحية، ونتج عن الحريق احتراق الحظيرة ونفوق 8 رأس جمال، و2 رأس جاموس و2 رأس عجل، و2 أبقار، وإصابة 2 رأس جمال، و3 رأس جاموس و3 رأس عجل، و 3 رأس أبقار.

وبسؤال مالك الحظيرة، رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى الحريق ولا يشتبه فى حدوثه جنائياً، وتم تكليف قسم الأدلة الجنائية لاتخاذ شئونه، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وجارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

- حركة تنقلات محدودة بمديرية أمن الشرقية

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