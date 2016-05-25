طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حار على الصعيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شرق البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين، والرياح جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

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الصغرى العظمى

> القاهرة 20 32> الإسكندرية 18 29>مطروح 16 27>بورسعيد 19 28> دمياط 20 28>بلطيم 21 29>الإسماعيلية 19 33>السويس 20 33>العريش 18 28>نخل 14 29>طابا 17 30>الطور 23 33>مرسى علم 24 32>الغردقة 23 34>شرم الشيخ 24 34>رفح 17 28>كاترين 9 27>سيوة 18 36>المنيا 19 33>الفيوم 18 32>رأس سدر 17 32>أبوسمبل 13 39>وسط الدلتا 19 32>أسيوط 19 34>سوهاج 20 35>الأقصر 22 36>أسوان 23 38>شلاتين 22 35>حلايب 24 34>الوادى الجديد 20 37>قنا 22 37>نويبع 23 33>السلوم 17 34

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

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الصغرى العظمى

>مكة المكرمة 28 42>المدينة 25 38>الرياض 28 36>المنامة 30 34>أبوظبى 27 39>الدوحة 31 38>الكويت 26 37>دمشق 12 30>بيروت 19 28>عمان 12 25>القدس 16 23>غزة 20 26>بغداد 22 34>مسقط 33 38>صنعاء 15 30>الخرطوم 30 41>طرابلس 18 36>تونس 17 32>الجزائر 18 28>الرباط 16 22>نواكشوط 19 28

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

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الصغرى العظمى

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