مصرع شخص انهار عليه حائط منزله وآخر صعقا بالكهرباء بسوهاج

لقى حلاق مصرعه بناحية قرية بيت الخريبى دائرة مركز جرجا إثر انهيار حائط منزله عليه وتم نقل الجثة لمستشفى جرجا العام، وبتوقيع الكشف بمعرفة مفتش الصحة تبين أن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية نتج عنها صدمة عصبية حادة .

كان اللواء أحمد أبوالفتوح ، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جرجا يفيد بوفاة حلاق عقب انهيار حائط منزله عليه.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد ماجد مؤمن ،رئيس مباحث المديرية أنه أثناء قيام عطية مهني عطية بخيت 27 سنة حلاق ويقيم بذات الناحية بأعمال بناء بمنزله الكائن بذات الناحية، انهار عليه حائط، مما نتج عنه وفاته، بسؤال شقيقه يوسف مهنى عطية بخيت 29 سنة حاصل علي دبلوم ويقيم دائرة مركز المنشأة أيد ما جاء بالفحص ونفى الشبهة الجنائية، وأفاد تقرير مفتش الصحة بأن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية نتج عنها صدمة عصبية حادة ونزيف بالمخ على إثر اصطدام شديد للرأس بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية.

البحث الجنائي ذلك تحرر عن ذلك المحضر رقم 1760 إداري المركز لسنة 2016 وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

فى سياق متصل، لقى عامل فى بداية العقد الخامس بناحية الخزندارية شرق دائرة مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج مصرعه صعقا بالكهرباء على إثر ملامسه يده مفتاح كهربائى عقب خروجه من دورة مياه منزله .

كان اللواء أحمد أبوالفتوح ،مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة طهطا يفيد بوفاة عامل صعقا بالكهرباء دائرة المركز .

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد ماجد مؤمن، رئيس المديرية ،وقادها الرائد المزمل نافع ،رئيس مباحث مركز شرطة طهطا بتقدم محمد . ج . أ . ا 31 سنة حاصل علي دبلوم صناعي ويقيم بناحية الخزندارية شرق دائرة المركز بوفاة عمه جابر . ا . ا . ع 50 سنة حاصل علي دبلوم ويقيم بذات الناحية صعقاً بالكهرباء وبسؤال المبلغ قرر بأنه عقب خروج عمه من دورة مياه منزلة وحال قيامه بالضغط على مفتاح الكهرباء صعقه التيار الكهربائي مما نتج عنه وفاته ونفي الشبهة الجنائية ، بالعرض على مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة صعق كهرباء ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك ، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 2044 إداري المركز لسنة 2016 .

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