يسرا المحنوش تعتذر وتقول: لا أعرف متى أغادر الحياة

نشرت الفنانة يسرا محنوش رسالة، توجّهت من خلالها إلى كلّ من أساءت إليه، معترفة بأنها قد تكون أخطأت بحقّ البعض؛ ولذلك هي ترغب بالاعتذار، بعدما كثر الموت الفجائي، ولا تعرف متى يمكن أن تغادر هذه الحياة.

يسرا المحنوش كتبت رسالتها عبر حسابها الرسمي على موقع "انستقرام"، وجاء فيها:

" أنا يسرا محنوش. فمن يعزني يقرأها للآخر ويعيدها باسمه بنفس راضية.

رب إشهد عليّ أني سامحت الجميع دنيا وآخرة. قد أكون بيوم من الأيام إغتبت أحداً بذلة لسان أو في نفسي أو مع جماعة بقصد أو بدون قصد أو أخطأت بحق أحد، أتمنى أن يسامحني الجميع فقد قيل أن الله لا يسامح من إغتاب حتى يسامحه من إغتابه".

وتابعت يسرا: " لقد نسختها ليس ضعفاً مني بل هو خوفاً من بيده ملكوت السموات والأرض. فلقد كثر الموت الفجأة وأتمنى من سامحني أن يرجع رسالته بإسمه. إقبلوا اعتذاري في هذا الشهر ترفع الاعمال ( ليلة النصف من شعبان) فنحن في أشهر تكثر فيها تساقط الأرواح.. فأنا لا أعلم متى يدركني الموت .. من يحمل في قلبه خدوش صغيرة أدثتها فليخبرني أو ليعتقني لوجه الله... لعلي كنت أمازجه فأثقلت عليه أو ربما لا مست وجعاً .. أو أيقظت ذكرياته أو سببت له جرحاً من دون قصد".

وختمت يسرا المحنوش: "نحن راحلون ولا نعلم كيف سنفارق ومتى ... ومن المؤلم مفارقتها وقلوبنا مليئة بالمواقف التي لم نكن تُحكى ولم تجد للغفران طريقاً لها.. فسامحوني لوجه الله ولنخفف عن سيئات بعضنا العفو والعافية وجزاكم عني كل الخير والثواب وكل سنة وأنتم بألف خير".

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