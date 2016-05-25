السيطرة على حريق امتد لـ 8 منازل متجاورة فى العسيرات بسوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد علاء الدين السعيد مديرالإدارة من السيطرة على حريق نشب بناحية نجع جبره دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج بحوش ملحق بمنزل عامل امتد لـــ 8 منازل مشيدة بالبلوك دون حدوث إصابات أو وفيات بشرية.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة العسيرات يفيد بنشوب حريق بعدد من المنازل وبدائرة المركز وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرة وقادها ضباط وحدة مباحث العسيرات بنشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل ملك رومانى جاد الرب لوندى 50 سنة عامل ويقيم بذات الناحية وإمتد لمنازل مجاورة مكونه من طابق وأحد مشيده بالبلوك الأبيض ملك كل فرح جودة لوندى 59 سنة عامل، رفعت العوضى دانيال 37 سنة عامل، عيد مريد فهمى سن 48 عامل، ناجح عزيز جاد 50 سنة عامل، لبيب مريد سيدهم 45 سنة عامل، ثروت يعقوب جابر 40 سنة عامل، مملوك مجد الله عزيز 60 سنةعامل، أبانوب مجد الله عزيز 30 سنة عامل وجميعهم يقيمون بذات الناحية، لم ينتج عن الحرث ثمة إصابات بأحد وإنحصرت التلفيات فـى نفوق " 2 " رأس ماشية وكمية من الطيور، بسؤال المذكورين أيدوا ما جاء بالفحص ورجحوا أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائى بمنزل الأول، ونفوا الشبهة الجنائية، أخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، أخطرت الإدارة البيطرية للإنتقال وإتخاذ اللازم، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1199 إدارى المركز لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة .

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