وفاة وإصابة 2 فى حادث تصادم 3 سيارات ومدرعة شرطة بسوهاج

توفى سامى حسب الله مرزوق توماس 50 سنة عامل ويقيم بناحية الشيخ يوسف دائرة مركز المراغة بنزيف حاد بالبطن والصدر وهبوط بالدورة الدموية داخل مستشفى سوهاج الجامعى متأثر بإصابته على إثرحادث تصادم بين مدرعة شرطة وثلاث سيارات على الطريق الزراعى دائرة مركز المراغة والتى نتج عنها إصابة أمين شرطة و7 مجندين ووفاة موظف.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء أحمد أبوالفتوح ، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد بإنقلاب السيارة رقم 6575 شرطة "مدرعة بانسيرا" تابعة لإدارة قوات الأمن نتيجة انفجار الإطار الأمامى الأيمن وإصطدام السيارات أرقام هـ م أ 5839 ملاكى قيادة محمد عبد اللاه عبد البر هـ ص أ ميكروباص قيادة على السيد عطية مقبول، السيارة رقم 19681 ملاكى سوهاج نتج عنها وفاة قائد السيارة الملاكى وإصابة مستقلى المدرعة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم "

وعقب ذلك ورد بلاغا من مستشفى سوهاج الجامعى يتضمن وصول سامى حسب الله مرزوق توماس 50 سنة عامل ويقيم بناحية الشيخ يوسف - دائرة مركز المراغة مصاباً " بنزيف حاد بالبطن والصدر وهبوط بالدورة الدموية وتوفى عقب ذلك، بسؤال شقيقه عوض حسب الله مرزوق 53 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأن شقيقه المذكور كان يستقل السيارة رقم 5839 هـ . م . أ "ملاكى" أثناء الحادث مما نتج عنه إصابته ونفى الشبهة الجنائية بتوقيع الكشف الطبى على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك تحرر عن ذلك محضر ملحقاً بالمحضر الأصلى وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بدفن الجثتين، يكلف المهندس الفنى بإدارة المرور بفحص السيارات مرتكبة الحادث وبيان ما بها من تلفيات وتحديدها وتقدير قيمتها وإعداد تقرير فنى مستقل لكل سيارة على حدة.

- مصرع موظف وإصابة 6 مجندين وأمين شرطة فى حادث انقلاب مدرعة شرطة بسوهاج

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