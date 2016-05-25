تحاليل عليك القيام بها خلال الثلث الأول من الحمل

تحمل تجربة الحمل معها الكثير من علامات الاستفهام التي تخطر على بال كل حامل عما يمكنها القيام به؛ للاطمئنان على صحتها وصحة جنينها طوال تلك الفترة، "سيِّدتي وطفلك" التقت باستشارية النساء والولادة من مجموعة مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب الطبية الدكتورة هبة سرحان؛ لتطلعنا على أهم التحاليل والإجراءات اللازم عملها خلال مراحل الحمل.

- مراحل الحمل

تتضمن كل مرحلة ثلاثة أشهر، أو ما يقارب 13 أسبوعاً من الحمل، الذي يمتد إلى تسعة أشهر أو حوالي أربعين أسبوعاً منذ بدايته، ويمكن تقسيم إجراءات وتحاليل الحمل حسب المراحل كما يلي:

الثلث الأول من الحمل: (من الأسبوع الأول حتى الأسبوع الثالث عشر)



يتم إجراء تحاليل روتينية في أول زيارة، وبعد التأكد من وجود الحمل يتم إجراء الفحوصات التالية:

1. فحص السكر الصيامي.

2. إجراء صورة دم كاملة لمعرفة الخضاب والهيماتوكرين، ونفي وجود الفقر الدموي.

3. فحص فصيلة الدم والعامل الريزيسي مع مسح للأضداد التي يمكن أن تسبب انحلال الدم.

4. دراسة الحالة المناعية للحصبة الألمانية عن طريق عيار . IGC

5. تحليل البروتين في البول.

6. اختبار المستضد السطحي لالتهاب الكبد.

7. تحليل بول وفي حال وجود بيلة جرثومية لا عرضية يجب إجراء زرع؛ لتفادي حدوث الالتهابات.

8. فحص الكلاميديا، وينصح بها حسب توصيات الكلية الأميركية للوالدين وللسيدات الحوامل فوق سن 25 عاماً.

9. اختبار فيروس نقص المناعة البشرية HIV.

10. في الأسبوع السابع تظهر المضغة، ويتم الخضوع لأشعة تحدد عمر الحمل بدقة من خلال قياس طولCRL ، كما تتم معرفة موعد الولادة، وتفادي حدوث أي تحريض مبكر.

11. يجب إخضاع الحامل للأشعة فوق الصوتية بين الأسبوع 11- 13 لنفي وجود أي تشوهات صبغية كمتلازمة داون (المنغولية).

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