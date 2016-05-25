بالصور.. افتتاح معرض الرسم والتصوير الزيتى "دمياط فيها مواهب"

افتتح معرض الرسم والتصوير الزيتى "دمياط فيها مواهب"، فى قصر ثقافة دمياط، أمس الثلاثاء، لعدد كبير من هواة الرسم، وقام بافتتاحه الفنان محمد الشافعى، الأستاذ بكلية التربية النوعية بدمياط، والفنانة سلوى حامد مديرة قصر ثقافة دمياط.

وقال رزق السيد ابراهيم، منسق عام المعرض لـ"صحافة المواطن"، أن المعرض شارك فيه العديد من الفنانين الشباب فى دمياط، منهم طارق كرسون، أحمد جوهر، إبراهيم عطا الله، بهاء ياسر، محمد الشرايدى، زكريا رزق، ريهام رمزى، رشا حسين، سمر صقر، رشا الأغا، رحمة الشرايدى، رحمة إسماعيل، ياسمين المغربى، وحضره محبى الفنون التشكيلية بدمياط، وأن المعرض مستمر حتى الثانى من يونيو المقبل.

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