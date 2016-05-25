وكالة الفضاء الروسية: على مصر امتلاك منظومة أقمار كاملة لمواجهة الإرهاب

قال الدكتور حسين الشافعى ، مستشار وكالة الفضاء الروسية فى مصر ، إن على مصر امتلاك منظومة أقمار صناعية كاملة، وأن تكون على تواصل معلوماتى مع جميع الجهات صاحبة الأقمار عالية الدقة، كى يتم الاستفادة بما لديها من قدرة فى متابعة الحدود ومواجهة الإرهاب.

وأضاف "الشافعى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" ، أن الدول العظمى تمتلك عشرات الأقمار التى تغطى الكرة الأرضية على مدار الساعة، لأن القمر الواحد لا يمكنه أن يغطى دولة كاملة، متابعا :"نحن دولة تخطو الخطوات الأولى فى الفضاء، ويجب أن نتطلع بصدق لامتلاك منظومة متكاملة فضائيا و التعاون مع الوكالات العالمية التى تمتلك مثل هذه المنظومات لتبادل المعلومات".

وأوضح أن مصر ، خلال الأسبوعيين الماضيين فقط، استقبلت وفودا عالية المستوى من وكالات الفضاء الروسية والصينية والبيلاروسية، وجرت اتفاقات ومباحثات حول تبادل صور الأقمار الصناعية، كما زار الرئيس عبد الفتاح السيسى كازاخستان مؤخرا ، وهناك تعاون كبير فى مجال الفضاء مع هذه الدول.

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