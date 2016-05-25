وكالة الفضاء الروسية: على مصر امتلاك منظومة أقمار كاملة لمواجهة الإرهاب

وأضاف "الشافعى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" ، أن الدول العظمى تمتلك عشرات الأقمار التى تغطى الكرة الأرضية على مدار الساعة، لأن القمر الواحد لا يمكنه أن يغطى دولة كاملة، متابعا :"نحن دولة تخطو الخطوات الأولى فى الفضاء، ويجب أن نتطلع بصدق لامتلاك منظومة متكاملة فضائيا و التعاون مع الوكالات العالمية التى تمتلك مثل هذه المنظومات لتبادل المعلومات".
وأوضح أن مصر ، خلال الأسبوعيين الماضيين فقط، استقبلت وفودا عالية المستوى من وكالات الفضاء الروسية والصينية والبيلاروسية، وجرت اتفاقات ومباحثات حول تبادل صور الأقمار الصناعية، كما زار الرئيس عبد الفتاح السيسى كازاخستان مؤخرا ، وهناك تعاون كبير فى مجال الفضاء مع هذه الدول.
- تفاصيل تعويض روسيا لمصر بقمر صناعى بدلا من"إيجبت سات 2"..مستشار وكالة الفضاء الروسية: موسكو توصلت لبراءة القاهرة من فقد القمر القديم فقررت تصنيع وإطلاق آخر مجاناً خلال عامين.. والتكلفة 100 مليون دولار
>
>