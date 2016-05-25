الخرشوف والبيض المسلوق.. أشهر أطعمة علاج الكبد

فيتامين "د" لعلاج الكبد

الكثير من المنتجات الطبيعة تساعد الكبد على القيام بوظائفه والتخلص من مشكلاته وأمراضه، بجانب العلاجات الدوائية حسب كل حالة من الحالات ودرجة الإصابة.>الدكتور محمد المنيسى - استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد بقصر العينى - أوضح خلال حديثه عن علاج الكبد، أن الكثير من المأكولات والمشروبات الطبيعية تساعد على العلاج، وكذلك وقايته من الكثير من المضاعفات المرضية فى المستقبل.

وتابع استشارى الكبد والجهاز الهضمى حديثه مشيرا إلى أن الكثير أيضا من الفيتامينات تساعد على التخلص من مشكلات الكبد ووقايته أيضا، ومن أهم الفيتامينات الفعالة والتى أثبتت جدارتها فى هذا الشأن، فيتامين د، وفيتامين سى، وكذلك الأوميجا 3.

فيتامينات لعلاج الكبد ووقايته من السرطان

>وأوضح الدكتور محمد المنيسى أن هذه الفيتامينات تقى الإصابة بسرطان الكبد، وهو ما يوضح مدى أهميتها وقدرتها على تنظيم عمل الكبد ووظائفه، ويمكن بسهولة الحصول على فيتامين د من خلال تناول البيض، ولكن بطريقة السلق لا التحمير، كذلك يوجد فى الخرشوف وهو مهم أيضا لصحة الكبد بشكل عام.

وأضاف كذلك أنه ينصح لمن يريدون تعاطى تلك الفيتامينات بشكل مباشر من خلال العقاقير، أن يستشير طبيبه، ولا يصح مطلقا تعاطيها دون إذنه، ويفضل أيضا أن يحرص الإنسان على تناول الكثير من أنواع الأسماك البحرية، وكذلك المأكولات البحرية، وذلك لاحتوائها بالطبع على فيتامين د بنسب مركزة وجيدة.

موضوعات متعلقة..

خبير كبد أمريكى: أدوية فيروس سى الجديدة تبشر بعلاج تليف الكبد بنسبة 100%

أستاذ كبد: علاج فيروس "سى" يقلل نسب الإصابة بسرطان الكبد