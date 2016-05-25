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اليوم.. استئناف محاكمة 8 من متهمى سرقة مصلحة سك العملة

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اليوم.. استئناف محاكمة 8 من متهمى سرقة مصلحة سك العملة اليوم.. استئناف محاكمة 8 من متهمى سرقة مصلحة سك العملة
تستكمل الدائرة 3 جنايات القاهرة والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الأربعاء، محاكمة ٨ متهمين فى قضية سرقة مجموعة من المشغولات الذهبية والسبائك من مصلحة "سك العملة".

تعود أحداث الواقعة عقب بلاغ تقدم به أمين مخزن خامات الذهب والفضة بمصلحة سك العملة إلى قسم شرطة الظاهر، يفيد سرقة كمية من السبائك والمشغولات الذهبية والفضية من داخل الخزينة الكائنة بمكتبه، وذلك عقب عودته من إجازته الدورية.

وتبين من التحريات أن مرتكب الواقعة "وائل محمد فرج عامل سباكة، بالاشتراك مع "عبد الرحمن مهدى المتهم الأول، وهو يعمل أمين مخازن بالمصلحة، فنظرًا لطبيعة عمله بالقسم خطط مع العامل المتهم الثانى وبالاشتراك مع المتهم الثالث لسرقة محتويات الخزينة، وبعد إتمام عمليه السرقة والتى بلغ حجمها حوالى ٦٥ كيلو ذهب و٣٦ سبيكة ذهبية من داخل مصلحه الصك، قاموا ببيعها لتجار الذهب هم وباقى المتهمين وبأسعار زهيدة، فباعوا السبيكتين بمليون جنيه على العلم أن تبلغ قيمتها أكثر من ذلك بكثير.

وأوضحت تحقيقات أن الواقعة تم الكشف عنها عقب بلاغ تقدم به أمين مخزن خامات الذهب والفضة بمصلحة سك العملة إلى قسم شرطة الظاهر، يفيد سرقة كمية من السبائك والمشغولات الذهبية قيمتها ٦٥ كيلو جرام دهب، وسبائك ومشغولات ذهبية والفضية من داخل الخزينة الكائنة بمكتبه، وذلك عقب عودته من إجازته الدورية.

ووجهت النيابة إلى المتهمين عدة اتهامات، منها سرقة المصوغات الذهبية التى تزن 65 كيلو جرام، و4 سبائك فضة، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء، والإضرار العمد بالمال العام

تأجيل محاكمة المتهمين بـسرقة السبائك الذهبية من مصلحة سك العملة لـ25 مايو
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