بالصور.. مدير مدير أمن الإسماعيلية يفاجئ قوات كمين التل الكبير

قام اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، بزيارة مفاجئة لكمين مدينة التل الكبير الحدودى، الفاصل بين محافظتى الشرقية والإسماعيلية، والاطمئنان على مدى يقظة القوات فى حفظ الأمن وطمأنة المواطنين.

وأرسل القارئ أحمد الليثى، صورا من الزيارة التى قام بها مدير الأمن، فى الساعات الأولى من صباح، الأربعاء، ومروره على الخدمات الليلة بنطاق محافظة الاسماعيلية ضمن جولاته المفاجئة للخدمات.

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