أخبار عاجلة

صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
مساء الأنوار: ما رأيك في أداء الزمالك أمام إنبي بعد الخسارة الرابعة على التوالي له في الدوري؟ -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: إعلان حالة الطوارىء مسألة معنوية -
مساء dmc - النائب/ إيهاب الطماوي: مواقع التواصل الاجتماعي استخدمت كجزء من العمليات الإرهابية -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: التغطية الإعلامية لحادثي طنطا والإسكندرية لم تكن مهنية ولا مفيدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. مدير مدير أمن الإسماعيلية يفاجئ قوات كمين التل الكبير

Google+ Print
بالصور.. مدير مدير أمن الإسماعيلية يفاجئ قوات كمين التل الكبير بالصور.. مدير مدير أمن الإسماعيلية يفاجئ قوات كمين التل الكبير
قام اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، بزيارة مفاجئة لكمين مدينة التل الكبير الحدودى، الفاصل بين محافظتى الشرقية والإسماعيلية، والاطمئنان على مدى يقظة القوات فى حفظ الأمن وطمأنة المواطنين.

وأرسل القارئ أحمد الليثى، صورا من الزيارة التى قام بها مدير الأمن، فى الساعات الأولى من صباح، الأربعاء، ومروره على الخدمات الليلة بنطاق محافظة الاسماعيلية ضمن جولاته المفاجئة للخدمات.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، عبر خدمة "واتس آب اليوم السابع " برقم 01280003799، أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية (1)

اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية (2)

اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية (3)

اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية (4)

اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية (5)

اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية (6)

اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية (7)


>بالصور.. ضبط 5 أطنان أرز بحوزة تاجر علافة امتنع عن بيعها فى الإسماعيلية
>

"مكافحة المخدرات" تضبط عنصرين خطرين بحوزتهما 6 ملايين قرص مخدر
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365