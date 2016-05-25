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27 ألف مريض بفيروس سى بقوائم انتظار صرف الأدوية بمستشفى سمالوط بالمنيا

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27 ألف مريض بفيروس سى بقوائم انتظار صرف الأدوية بمستشفى سمالوط بالمنيا 27 ألف مريض بفيروس سى بقوائم انتظار صرف الأدوية بمستشفى سمالوط بالمنيا
قال أحمد عبد الحليم مسئول شئون المرضى بمستشفى اليوم الواحد بسمالوط المنيا، إن قوائم الانتظار صرف الأدوية لمرضى فيروس سى بالمستشفى تضم نحو 27 ألف مريض، منهم 12 ألف مريض صرفوا الدواء اللازم لهم، والباقى يتم الصرف له تباعا.

وأضاف عبد الحليم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التوقف عن صرف الأدوية فى الفترة من، 28 فبراير وحتى 28 مارس الماضيين ، بسبب نقص الأدوية أدت إلى تكدس كبير للمرضى المستحقين للصرف داخل المستشفى.

وأشار عبد الحليم إلى أن هناك 1200 مريض بفيروس سى تابعين لصندوق تحيا قرر الصندوق تغطية قراراتهم فى الفترة من 24 مارس 2016 وحتى 4 أبريل 2016، ولكن حتى الآن لم تصل جرعاتهم من الأدوية، مضيفًا أن هناك قرارات صدرت لحوالى 5 آلاف مريض للحصول على السوفالدى المستورد ثم تم تعديل القرارات بالسوفالدى المحلى، مما تسبب فى إضافتهم إلى قوائم الانتظار وزيادة التكدس داخل المستشفى.

ومن جانبه قال شريف حليم أحد المرضى المستحقين بمدينة سمالوط، إنه تقدم بأوراقه لمستشفى اليوم الواحد للحصول على الدواء من شهر يونيو الماضى وإلى الآن لم يصرف الدواء، وأنه يتردد على المستشفى يوميا على أمل الحصول عليه.

مرضى فيروس سى بالمنيا (1)

مرضى فيروس سى بالمنيا (2)

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