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بالفيديو.. معاق بمدينة الطور: أريد فرصة عمل من أجل أبنائى

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بالفيديو.. معاق بمدينة الطور: أريد فرصة عمل من أجل أبنائى بالفيديو.. معاق بمدينة الطور: أريد فرصة عمل من أجل أبنائى
جميل عبد الوهاب الجمل المقيم بسكن الإيواء بتوشكى بطور سيناء، والحاصل على مؤهل متوسط وله ثلاثة أبناء فى عمر الزهور وائل بالصف الأول الابتدائى، ويحفظ أجزاء من القرآن الكريم، وآية بالحضانة، وإبراهيم 3 شهور، الجمل طرق كل أبواب المسئولين وتقدم لكل مسابقات التوظيف ولأن هناك من يمنحوا شهادات التأهيل لغير المعاقين لم يحصل على فرصة عمل.

ويقول الجمل أنه عمل نجار مسلح رغم أنه مصاب بشلل نصفى وإعاقة 90%، وتعلم قيادة السيارات المجهزة للمعاقين، وعمل على سيارة ملاكى لتوصيل المواطنين بعد رفض المسئولين تشغيله أو منحه أى فرصة عمل ولكن الشرطة تمنعه.

وطالب الجمل بتوفير فرصة عمل تناسبه، وقال انه لا يريد ان يترك ابناءه يعايروا بان والدهم عاطل وبدون عمل وتضطره الظروف للتسول بعد تقدم العمر به، فيكفى انه معاق بشلل نصفى ولا يستطيع توفير الحياة الكريمة لاطفاله الثلاث وتهاجمه الكلاب الضالة وهو يبحث عن العمل لطبيعة اعاقته.

وشكى الجمل انه طرق كل ابواب المسئولين من اجل العمل ولكنه قالوا له" انه لا يوجد عمل لرجل يزحف على الارض وعندما عملت على سيارة ملاكى لتوصيل المواطنين حتى اجد لقمة عيش واجهت مطاردة رجال المرور وفرض الغرامات وسحب الرخص رغم انه لايوجد لدى بديل اخر حتى تعيش اسرتى باقل متطلبات الحياة.

جميل-عبد-الوهاب-الجمل-معاق-بمدينة-الطور-(1)

جميل-عبد-الوهاب-الجمل-معاق-بمدينة-الطور-(2)

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