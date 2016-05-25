وزير الخارجية: لا أدلة ملموسة حول أسباب سقوط طائرة مصر للطيران

قال وزير الخارجية المصرى، سامح شكرى، إنه لا توجد أي أدلة ملموسة حول أسباب سقوط طائرة مصر للطيران "MS804"، حتى الآن.

وأضاف "شكرى" خلال حوار أجراه مع شبكة nbcnews""، أنه لا يمكن التكهن بأسباب سقوط الطائرة.. فقد يكون عمل إرهابى أو عطل فنى أو أي سبب أخر".

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