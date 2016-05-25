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وزير الخارجية: لا أدلة ملموسة حول أسباب سقوط طائرة مصر للطيران

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وزير الخارجية: لا أدلة ملموسة حول أسباب سقوط طائرة مصر للطيران وزير الخارجية: لا أدلة ملموسة حول أسباب سقوط طائرة مصر للطيران
قال وزير الخارجية المصرى، سامح شكرى، إنه لا توجد أي أدلة ملموسة حول أسباب سقوط طائرة للطيران "MS804"، حتى الآن.

وأضاف "شكرى" خلال حوار أجراه مع nbcnews""، أنه لا يمكن التكهن بأسباب سقوط الطائرة.. فقد يكون عمل إرهابى أو عطل فنى أو أي سبب أخر".

فرنسا مرعوبة من عمال الحقائب فى مطار شارل ديجول.. ديلى بيست: مخاوف لدى السلطات منذ سقوط الطائرة المصرية.. كاتب فرنسى: الجماعات الإسلامية المتشددة تسللت لمكاتب مقاولى العمال.. وموظفون يسرقون الحقائب
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شموع وورود الصحفيين والمحامين تؤازر "مصر للطيران".. وقفتان لصالح أرواح ضحايا الطائرة.. المشاركون: الحادث فضح انحياز الإعلام الغربى ضد مصر.. وقلاش: نتضامن مع المحررين الغربيين الرافضين لبيع ضمائرهم
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مصر 365

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