مصادر بلجنة التحقيق:لا مؤشرات لوجود مشاكل فنية بالطائرة المنكوبة قبل إقلاعها

قالت مصادر داخل? ?لجنة التحقيق المصرية، إن طائرة مصر للطيران المنكوبة لم تبلغ عن أى مشاكل فنية قبل الإقلاع من باريس.

وأضافت المصادر، أن الطائرة لم تجر إتصالا مع أجهزة المراقبة الجوية المصرية لكن مراقبين جويين مصريين تمكنوا من مشاهدتها على شاشات الرادار في منطقة حدودية بين المجال الجوي المصري والمجال الجوي اليوناني معروفة باسم كومبي على مبعدة 260 ميلا بحريا من القاهرة.

وسقطت طائرة مصر للطيران في رحلتها 804 يوم الخميس الماضي بينما كان على متنها 66 شخصا من الركاب وأفراد الطاقم.

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