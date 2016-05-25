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"الزراعة": طرح 10 آلاف رأس عجول حية بالأسواق خلال رمضان

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"الزراعة": طرح 10 آلاف رأس عجول حية بالأسواق خلال رمضان "الزراعة": طرح 10 آلاف رأس عجول حية بالأسواق خلال رمضان
قال الدكتور سيد جاد المولى،رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة،إن محاجر الهيئة استقبلت 1000 رأس من العجول الحية ، منها 600 للذبيح الفورى و400 رأس للتثمين قادمة من المجر ،بالإضافة الى 2000 رأس من إسبانيا تصل خلال الساعات المقبلة ،و تطرح بالأسواق مع بداية شهر رمضان .

وأكد جاد المولى،فى تصريحات لـ" اليوم السابع"،أنه يتم حاليا بدء شحن 8 آلاف رأس من العجول الحية للذبيح الفورى قادمة من السودان،تصل خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد انتهاء اللجان البيطرية من فحص ومتابعة الشحنات الواردة لمصر فى بلد المنشأ، والتأكد من سلامتها وسيتم طرحها بالأسواق فى رمضان لمواجهة غلاء الأسعار.

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