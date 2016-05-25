أخبار عاجلة

صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
مساء الأنوار: ما رأيك في أداء الزمالك أمام إنبي بعد الخسارة الرابعة على التوالي له في الدوري؟ -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: إعلان حالة الطوارىء مسألة معنوية -
مساء dmc - النائب/ إيهاب الطماوي: مواقع التواصل الاجتماعي استخدمت كجزء من العمليات الإرهابية -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: التغطية الإعلامية لحادثي طنطا والإسكندرية لم تكن مهنية ولا مفيدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

"السراج" يلتقى بالرئيس التركى على هامش القمة العالمية للعمل الإنسانى

Google+ Print
"السراج" يلتقى بالرئيس التركى على هامش القمة العالمية للعمل الإنسانى "السراج" يلتقى بالرئيس التركى على هامش القمة العالمية للعمل الإنسانى
التقى رئيس المجلس الرئاسى الليبى فايز السراج أمس الثلاثاء، مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بمركز إسطنبول للمؤتمرات، على هامش القمة العالمية للعمل الإنسانى المنعقدة فى إسطنبول، والتى تم تنظيمها بمبادرة الأمم المتحدة.

وذكرت بوابة "الوسط" الليبية ، أن اللقاء ضم إلى جانب أردوغان والسراج، من الجانب الليبى كلا من عضو المجلس الرئاسى موسى الكونى والمفوض بوزارة الخارجية محمد الطاهر سيالة، ومن الجانب التركى وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو إضافة إلى آخرين.

وأضافت أن السراج وصل إلى إسطنبول فى وقت سابق من أمس الثلاثاء، قادمًا من المملكة العربية التى زارها لمدة يومين والتقى فيها بولى العهد السعودي.

وزار السراج خلال تواجده بإسطنبول جرحى عملية "البنيان المرصوص" الذين نُقلوا لتلقى العلاج فى تركيا، بعد إصابتهم أثناء المواجهات مع تنظيم (داعش) فى المنطقة الواقعة غرب مدينة سرت.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية