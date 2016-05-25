"السراج" يلتقى بالرئيس التركى على هامش القمة العالمية للعمل الإنسانى

التقى رئيس المجلس الرئاسى الليبى فايز السراج أمس الثلاثاء، مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بمركز إسطنبول للمؤتمرات، على هامش القمة العالمية للعمل الإنسانى المنعقدة فى إسطنبول، والتى تم تنظيمها بمبادرة الأمم المتحدة.

وذكرت بوابة "الوسط" الليبية ، أن اللقاء ضم إلى جانب أردوغان والسراج، من الجانب الليبى كلا من عضو المجلس الرئاسى موسى الكونى والمفوض بوزارة الخارجية محمد الطاهر سيالة، ومن الجانب التركى وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو إضافة إلى آخرين.

وأضافت أن السراج وصل إلى إسطنبول فى وقت سابق من أمس الثلاثاء، قادمًا من المملكة العربية السعودية التى زارها لمدة يومين والتقى فيها بولى العهد السعودي.

وزار السراج خلال تواجده بإسطنبول جرحى عملية "البنيان المرصوص" الذين نُقلوا لتلقى العلاج فى تركيا، بعد إصابتهم أثناء المواجهات مع تنظيم (داعش) فى المنطقة الواقعة غرب مدينة سرت.

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