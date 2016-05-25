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مَن هي الأجمل بتصاميم شانيل خلال هذا العام؟

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الأربعاء 25-05-2016 11:37

لطالما كانت أزياء شانيل Chanel الخيار الأول لعديد من النجمات عند الظهور على السجادة الحمراء، إذ يتكرر اسم الدار الفرنسية العريقة أكثر من مرة في مختلف الحفلات السينمائية حول العالم، وفي هذا الموضوع أردنا أن نتوِّج الإطلالات الأجمل بينها في 2016.

أبدعت الدار في تقديم فساتين السهرات تحديداً فلا يمكن أن ننسى إطلالة جوليان مور Julianne Moore الساحرة في حفل الأوسكار هذا العام حيث كانت متألقة بفستان أسود ذي تصميم كلاسيكي جذاب، واختارت ديزي ريدلي Daisy Ridley فستاناً فضياً أنيقاً لنفس الحفل فكانت من أجمل الإطلالات فيه.

وقد كانت فساتين الكوكتيل الأكثر رواجاً في إطلالات النجمات في الفترة الأخيرة، حيث كانت إطلالة بلايك ليفلي Blake Lively بفستانها الأبيض الناعم واحدة من الإطلالات المفضلة لدينا، كما لا يمكننا أن نغفل عن ذكر إطلالة بري لارسون Brie Larson العصرية الأنيقة، وإطلالات دايان كروغر Diane Kruger التي تعتبر من أكثر المعجبات بتصاميم شانيل.

ونجد لدى شانيل التصاميم الغريبة والخارجة عن المعتاد بحيث تنال إعجاب نجمات شانيل الشابات والمحبات للإطلالات العصرية، وهذا ما وجدناه في حفل Met Gala قبل أيام حيث تألقت كريستين ستيوارت Kristen Stewart بفستان عصري، واختارت ويلو سميث Willow Smith بدلة عصرية باللون الأسود.

شاهدي إطلالات نجمات هوليوود المتنوعة بتصاميم شانيل وشاركينا برأيك.

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سيدتي