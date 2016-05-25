بالصور.. حزب المؤتمر ينظم يوما رياضيا بفاقوس تحت شعار "معا نبنى مصر "

تحت رعاية حزب المؤتمر أقامت أكاديمية الموهوبين بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية يوما رياضيا تحت شعار "معا نبنى مصر " شارك فيه مجموعة من فرق كرة القدم لأندية الزمالك وإمبى والمقاولين العرب وطلائع الجيش والسويس.

وقال كابتن السيد القاضى المدير الفنى لاكاديمية الموهوبين بمدينة فاقوس إن هدف اليوم الرياضى هو تبادل الخبرات والمهارات الرياضية الخاصة بكرة القدم، مشيرا أنه تم الدفع ب5 فرق من أشبال الأكاديمية لملاقاة أشبال فرق الأندية الضيوف.

وأضاف عادل حجاج المير الإدارى للأكاديمية أن اللقاء يحضره عدد من نجوم الكرة المصرية لاكتشاف المواهب وتبنيها والعمل على تصعيدها ليصبحوا نجوما كسابقيهم من أبناء الأقاليم والذين أسروا الرياضة الكروية ورفع علم مصر عاليا مع المنتخب المصرى فى المحافل الدولية.

حكم اللقاءات كابتن أيوب المصرى وعلق على المبارايات الكابتن شكرى حسن وكريم فندود، حضر اللقاء العديد من مراسلى الصحف والقنوات الفضائية والمهتمين بالرياضة منهم محمد الحوت والسيد عبد العال المسئول الإعلامى للأكاديمية والسيد حلمى غريب مدير الفر يق الأول بالأكاديمية.



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