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صحة الشرقية: مندور مديرا لمستشفى فاقوس وأبوهاشم مديرا للإبراهيمية

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صحة الشرقية: مندور مديرا لمستشفى فاقوس وأبوهاشم مديرا للإبراهيمية صحة الشرقية: مندور مديرا لمستشفى فاقوس وأبوهاشم مديرا للإبراهيمية
أصدر الدكتور محمد سرحان وكيل وزارة الصحة بالشرقية قرارا بتعيين الدكتور أحمد عبد الفتاح مندور مديرا لمستشفى فاقوس العام والذى كان يشغل وكيل مستشفى حميات الزقازيق. وسبق وأن تولى إدارة مستشفى الصالحية الجديدة المركزى خلفا للدكتور صلاح حسن.

وتعيين الدكتور أحمد حسن أبو هاشم مديرا لمستشفى الإبراهيمية المركزى والذى كان يشغل منصب نائب مدير مستشفى فاقوس العام ومديرا للطوارئ المستشفى.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم يعد من الكوادر الطبية الشابة بالقطاع الصحى بالمحافظة وهو حاصل على دبلوم الجودة الشاملة للمنشآت الصحية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وعدد من دورات الإدارة والقيادة الأساسية والمتقدمة من وزارة الصحة.
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