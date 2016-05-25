أخبار عاجلة

صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
مساء الأنوار: ما رأيك في أداء الزمالك أمام إنبي بعد الخسارة الرابعة على التوالي له في الدوري؟ -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: إعلان حالة الطوارىء مسألة معنوية -
مساء dmc - النائب/ إيهاب الطماوي: مواقع التواصل الاجتماعي استخدمت كجزء من العمليات الإرهابية -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: التغطية الإعلامية لحادثي طنطا والإسكندرية لم تكن مهنية ولا مفيدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

حملات لمراقبة الأغذاية بكفر الشيخ استعداداً لشهر رمضان

Google+ Print
حملات لمراقبة الأغذاية بكفر الشيخ استعداداً لشهر رمضان حملات لمراقبة الأغذاية بكفر الشيخ استعداداً لشهر رمضان
تشهد أسواق مدن محافظة كفر الشيخ، حملات تموينية وحملات مراقبة الأغذية على منافذ البيع، استعداداً لشهر رمضان، تستمر طوال الشهر الكريم، حرصاً على صحة المواطنين.

وقالت الدكتورة لميس المعداوى وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، خلال تصريحات صحفية، إنها قررت تكليف إدارة الطب الوقائى برئاسة الدكتورة كوثر عبدالخالق، بتكثيف حملات مراقبة الأغذية على منافذ بيع المواد الغذائية، وسحب عينات من كل المعروضات الغذائية المتعلقة بالشهر الكريم.

وأضافت "المعداوى" أنها طالبت بتكثيف المرور والتفتيش على المطاعم وخاصة التى تقدم وجبات الإفطار الجماعى والموجودة داخل التجمعات، مثل الأندية وموائد الرحمن والتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية استعدادا لشهر رمضان مبارك.

- الحايس مديرًا لإدارة بيلا الصحية بكفرالشيخ
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365