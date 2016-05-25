حملات لمراقبة الأغذاية بكفر الشيخ استعداداً لشهر رمضان

تشهد أسواق مدن محافظة كفر الشيخ، حملات تموينية وحملات مراقبة الأغذية على منافذ البيع، استعداداً لشهر رمضان، تستمر طوال الشهر الكريم، حرصاً على صحة المواطنين.

وقالت الدكتورة لميس المعداوى وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، خلال تصريحات صحفية، إنها قررت تكليف إدارة الطب الوقائى برئاسة الدكتورة كوثر عبدالخالق، بتكثيف حملات مراقبة الأغذية على منافذ بيع المواد الغذائية، وسحب عينات من كل المعروضات الغذائية المتعلقة بالشهر الكريم.

وأضافت "المعداوى" أنها طالبت بتكثيف المرور والتفتيش على المطاعم وخاصة التى تقدم وجبات الإفطار الجماعى والموجودة داخل التجمعات، مثل الأندية وموائد الرحمن والتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية استعدادا لشهر رمضان مبارك.

- الحايس مديرًا لإدارة بيلا الصحية بكفرالشيخ

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