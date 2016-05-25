منتخب مصر: عمر جابر لم ينضم لهذه الأسباب

قال أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر إن عمر جابر لاعب الزمالك المنتقل حديثا لبازل لن ينضم للفراعنة لعدة أسباب.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر قائمة الفريق التي تواجه تنزانيا يوم الرابع من يونيو المقبل، تعرف على الأسماء من هنا.

وأوضح نبيه في تصريحات لقناة صدى البلد يوم الثلاثاء: "بازل أعطى لعمر جابر برنامجا بدنيا من أجل الاعداد للموسم الجديد، ولذلك فضل الزمالك إراحته".

وأضاف "لم يلعب عمر جابر مع الزمالك في المباريات الأخيرة ولذلك لم ينضم لمنتخب مصر".

وأشار إلى أن الجهاز الفني فضل أن يبدأ اللاعب مشواره مع ناديه الجديد مبكرا، وشدد على أن عمر جابر في القوام الأساسي للفراعنة.