أسامة نبيه: لم أصف لاعبي الأهلي بـ ' العصابة ' .. وهذا رأيي في غالي

نفى أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر الروايات الصحفية التي تداولت تفاصيل خلافه مع بعض لاعبي الفريق أبرزهم حسام غالي قائد الأهلي.

الأزمة اشتعلت بين غالي والجهاز الفني لمنتخب مصر في معسكر مباراتي نيجيريا مارس الماضي، أدت إلى استبعاد لاعب توتنام السابق من قائمة المنتخب لمواجهة تنزانيا الشهر المقبل.

وقال نبيه في تصريحات لقناة صدى البلد يوم الثلاثاء: "تم تداول العديد من الروايات عن الخلاف مع غالي ومعظمها غير صحيح، ولذلك فضلت الهدوء وعدم التحدث كثيرا".

وأضاف "لم أصف لاعبي الأهلي بالعصابة كما أثير، كل ما حدث مجرد سوء تفاهم وتم تداركه".

وأوضح نبيه أن الأزمة انتهت بالجلسة التي عقدها مع محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي وهاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الإفريقي والدولي.

وأردف مدرب المنتخب "حسام غالي لاعب مميز ليس له مثيل في مصر أو الوطن العربي، هذه هي الحقيقة بغض النظر عن وجود خلافات معه".

وأتم "لم أغير رأيي في غالي وإمكاناته الفنية الفريدة، ولكن في بعض الأحيان يبتعد أي لاعب عن المنتخب لأسباب فنية أو لأسباب أخرى".