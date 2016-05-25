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"النقض" تنظر اليوم أولى جلسات طعن 5 طالبات بالأزهر على حبسهن وتغريمهن

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"النقض" تنظر اليوم أولى جلسات طعن 5 طالبات بالأزهر على حبسهن وتغريمهن "النقض" تنظر اليوم أولى جلسات طعن 5 طالبات بالأزهر على حبسهن وتغريمهن
تنظر اليوم الأربعاء محكمة النقض أولى جلسات الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن 5 طالبات بجامعة الأزهر، لإلغاء حكم حبسهن 5 سنوات وتغريم كل منهن 100 ألف جنيه، لاتهامهن فى أحداث عنف وقعت عام 2013 بالحرم الجامعى.

وتضمنت القضية المقيدة برقم 7332 لـسنة 2013 جنح ثان مدينة نصر، أسماء كل من: آلاء السيد محمود عبد الرحمن، الطالبة بكلية الشريعة والقانون، وعفاف أحمد عمر حسين هادى، طالبة بكلية الشريعة والقانون، وهنادى أحمد محمود أحمد، طالبة بكلية الشريعة والقانون، ورفيدة إبراهيم أحمد، الطالبة بكلية التجارة، وأسماء حمدى عبد الستار حسين، الطالبة بكلية طب الأسنان. كانت محكمة جنح مستأنف ثان مدينة نصر، أيدت الحكم الصادر – من أول درجة - بمعاقبة 5 طالبات بجامعة الأزهر بالحبس 5 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهن، على خلفية اتهامهن بالتورط فى أعمال العنف التى شهدتها الجامعة نهاية عام 2013.

وأسندت النيابة العامة للطالبات ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، تدعو لتعطيل العمل بأحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر بدون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، وترويع زميلاتهن، ومقاومة السلطات. وتلقت النيابة العامة إخطارًا من الأجهزة الأمنية، يفيد وقوع أحداث عنف وتظاهر داخل حرم جامعة الأزهر بنات فرع القاهرة بحى مدينة نصر، وإلقاء القبض على 5 طالبات أثناء مشاركتهن فى أعمال الشغب، وتمت إحالة القضية لمحكمة الجنح التى قضت بحبسهن 5 سنوات، وتغريمهن 100 ألف جنيه لكل منهن، ثم طعنّ بالاستئناف على الحكم، ثم رفضته المحكمة.


>- 25 مايو.. نظر طعون طالبات الأزهر على حكم حبسهن 5 سنوات
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