دفاع "دومة وماهر وعادل": ننتظر حيثيات حكم حبسهم شهرا للطعن عليه

قال كريم عزت، محامى النشطاء السياسيين "أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنه ينتظر صدور حيثيات حكم حبسهم شهرا ، فى واقعة اتهامهم بالتعدى على ضباط شرطة داخل حجز معهد الأمناء، أثناء محاكمتهم على ذمة إحدى القضايا، للطعن على الحكم .

كانت محكمة جنح مستأنف المعادى، برئاسة المستشار محمد صلاح، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، قد قضت، الأحد الماضى ، بقبول استئناف النشطاء السياسيين "أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل"، على حكم حبسهم 6 أشهر، فى واقعة اتهامهم بالتعدى على ضباط شرطة داخل حجز معهد الأمناء، أثناء محاكمتهم على ذمة إحدى القضايا، وتخفيض العقوبة إلى شهر بدلا من 6 أشهر.

- تخفيض عقوبة "دومة وماهر ومحمد عادل" فى التعدى على ضباط شرطة إلى شهر

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