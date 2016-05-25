دفاع "دومة وماهر وعادل": ننتظر حيثيات حكم حبسهم شهرا للطعن عليه

قال كريم عزت، محامى النشطاء السياسيين "أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنه ينتظر صدور حيثيات حكم حبسهم شهرا ، فى واقعة اتهامهم بالتعدى على ضباط شرطة داخل حجز معهد الأمناء، أثناء محاكمتهم على ذمة إحدى القضايا، للطعن على الحكم .إعلان - Ads إعلان - Ads
- تخفيض عقوبة "دومة وماهر ومحمد عادل" فى التعدى على ضباط شرطة إلى شهر
كانت محكمة جنح مستأنف المعادى، برئاسة المستشار محمد صلاح، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، قد قضت، الأحد الماضى ، بقبول استئناف النشطاء السياسيين "أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل"، على حكم حبسهم 6 أشهر، فى واقعة اتهامهم بالتعدى على ضباط شرطة داخل حجز معهد الأمناء، أثناء محاكمتهم على ذمة إحدى القضايا، وتخفيض العقوبة إلى شهر بدلا من 6 أشهر.
- تخفيض عقوبة "دومة وماهر ومحمد عادل" فى التعدى على ضباط شرطة إلى شهر
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