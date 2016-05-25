حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 25 مايو 2016

برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 25/5/2016 يعانى هذا البرج من بعض التقلبات فى الكمزاج الأمر الذى يجعل أحواله متغيره بالنسبة لمستوى عمله، وقد يترتب على ذلك بعض المشاكل بالنسبة لرؤساء العمل، لذلك يجب ان يحد من صفاته.
>برج الجوزاء على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:الحب سيتوج هذه المرحلة من حياته وسيشعر أن شريك حياته يقاسمه كل تفاصيل يومه، وسيقترب منه على قدر الإمكان.
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برج الجوزاء على الصعيد الصحي:بالنسبة للحالة الصحية فللأسف سيتعرض لبعض المشاكل والازمات الكبرى لكنها ستمر مرور الكرام دون ان تترك أثراً سلبياً.
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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء بعض المشاكل سيواجهها هذا البرج على مستوى حياته العملية لكنه سيعود يحسن أموره لذلك لا داعى للقلق، اما الحب فسيتوج حياته العاطفية.
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برج الثور حظك اليوم الأربعاء 25 /5/2016 هذا البرج متهور إلى أبعد الحدود لذلك عصبيته وتهوره من الممكن ان تؤدى به إلى نتائج عكسية بالنسبة لحياته العملية، لذلك يجب أن يحرص على هدوئه ويلتزم مع رؤسائه فى العمل.
>برج الثور على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:الحب سيكون عامل ضغط عليه، لذلك يجب ان يقف وقفة مع نفسه ليرى إذا ما كان قادراً على استكمال حياته على هذا النحو، أم أن وجد انه استحالة الاستمرار فعليه اأن يأخذ القرار.
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برج الثور على الصعيد الصحي:الحياة الصحية ستكون فى استقرار نوعاً ما وسيشعر ابناء هذا البرج بتحسن ملحوظ، لذلك لا داعى للقلق بشان الحالة الصحية.
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توقعات علماء الفلك لبرج الثور:يجب ان يلتزموا الهدوء ويبتعدوا عن المشاكل مع رؤسائهم فى العمل حتى لا يقعون فى ازمات هم فى غنى عنها.
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برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 25 /5/2016 الحظ سيدق أبواب هذا البرج وسيستمع ابنائه على بعض الأخبار الجيدة التى من شأنها ان تغير من احوالهم وتبدل كل ظروفهم فى العمل، فالمزيد من المكاسب المادية ستلحق بهم. .
>برج الجدى على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:أما الحب سيكون من أكثر الأشياء التى تمثل عامل ضغط على هذا البرجن لأن الشك والغيرة ستكون المشاكل التى تؤرقهم وتؤرق علاقتهم العاطفية.
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برج الجدى على الصعيد الصحي:يجب أن يلتزموا بتعليمات الطبيب لان تجاهلها سيضعهم فى مشاكل هم فى غنى عنها.
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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:الحظ سيكون عامل نجاح لهذا البرج ولا داعى للخوف من المستقبل بالنسبة للحياة العملية فكل الأمور ستكون على مايرام.
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برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 25 / 5 /2016 تحسين الاتصال سيكون ميزتك الأبرز اليوم ويجب استخدام هذه المهارة بحكمة فى هذه المرحلة من الزمن لإثبات نفسك فى العمل حتى تصل إلى مكانة عالية للغاية وقد يتطلب منك أن تتولى مسؤولية كبيرة اليوم لا ترفضها فأى مهمة تتولى مسؤوليتها ستحقق فيها نجاحًا كبيرًا اليوم.
>برج الحمل على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:كنت تميل إلى تجاهل حياتك العاطفية وشريك حياتك وكنت تفضل تكريس المزيد والمزيد من الوقت لعملك وحياتك المهنية وقد فهم شريك حياتك هذا تماما، ولكن الآن يجب أن تنتبه لأن صبره أوشك على النفاد ومن المهم أن توليه اهتمامًا كافيًا إذا كنت تريد أن تحتفظ به فى حياتك قبل أن تتطور الأزمة لما هو أسوأ.
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برج الحمل على الصعيد الصحي:الأمراض البسيطة واردة اليوم. قد تشعر ببرد طفيف أو صداع هذه مجرد مرحلة عابرة، ولكن لا تستهون بهذا الشعور بالضعف وحاول ألا ترتبط بالكثير من الالتزامات اليوم واخلد إلى الراحة والاسترخاء كى تتخلص من هذه المشكلة.
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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:يواجه شخص عزيز على قلبك بعض الصعوبات وسيكون عليك أن تمنحه اهتمامك وأذنا صاغية االيوم. وهناك احتمالات كبيرة بأن ينتهى شعور الإحباط من هذا الشخص وسيشعر بالامتنان الشديد تجاهك خاصة إذا قدمت له الدعم دون أى انتقاد لأن هذا قد يؤثر جدًا على الصداقة بينك وبينه.
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برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 25/ 5 /2016 اليوم مثمر لأبناء هذا البرج وخاصة لأولئك الذين يعملون لحساب الحكومة بأية صفة وفى وظائف إدارية. ينبغى معالجة أى عمل مفصل تم تأجيله اليوم فسيتم الانتهاء منه بسهولة. اليوم هو أيضا مناسب للبحث عن وظيفة جديدة إذا كنت تشعر بالضيق من وظيفتك الحالية.
>برج الحوت على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:الحب والعلاقات الأسرية تستغرق انتباهك الآن. أنت ذاهب لقضاء وقت ممتع مع أطفالك اليوم. وستعرف ما هى أهم الأشياء فى حياتك، وهذا سيساعدك على وضع اللمسات الاخيرة على قرار الذى يحيرك كما أن قضاء وقت ممتع مع عائلتك أيضا يمكن أن يساعد على تخفيف التوتر الذى تراكم فى عقلك.
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برج الحوت على الصعيد الصحي:أنت تتمتع بصحة ممتازة اليوم، ولكن يجب التأكد من اتخاذ بعض الاحتياطات الابتدائية لابقاء الامور على هذا النحو. التدخل فى الوقت المناسب الآن يمكن أن يساعدك على منع جميع الامراض. هذا هو الوقت المثالى للتركيز على تكثيف النظام الصحى الذى اتبعته مؤخرا.
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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:اليوم ستتطوع للحفاظ على بيئات متناغمة على حد سواء فى المنزل أو فى مكان العمل. وستمر بتجربة مثيرة تضاعف من تحفزك وحماسك للعمل، ولكن احترس من أن تكشف عن أى معلومات خاصة عن عملك لأى شخص.
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برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 25 / 5 /2016 الحياة العملية متوازنة اليوم وسوف تحصل العديد من الفرص للتعلم أكثر وتبادل خبراتك مع الآخرين أيضا. ولكن قد تكون هناك بعض الظروف غير المتوقعة التى قد تتسبب فى خسارة مالية فادحة لك.
>برج الدلو على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:أنت من المحتمل أن تسيطر عليك عدد من المشاعر المتناقضة الآن. فى الواقع، قد يكون من الصعب وضعك أمام اختيار صعب من بين أكثر من شريك رومانسى ولكن لابد أن تتريث فمن الخطأ أن تأخذ قرار متسرع الآن.
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برج الدلو على الصعيد الصحي:اليوم مناسب لإجراء أية تغييرات كبيرة فى حياتك الصحية وتجربة نظام غذائى متقدم لتتفادى بعض المشكلات الصحية التى قد تتفاقم فى المستقبل.
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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:قد تبدأ اليوم مع بعض الارتباك ولكن الميزة أن هناك الكثيرون ممن يعرضون عليك المساعدة ويحاولون ارشادك بنية صافية وخالصة جدًا لمساعدتك.
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برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 25 / 5 /2016 أولئك الذين يعملون فى مجالات العقارات لديهم يوم مشرق ومن المتوقع أن تكون العائدات على الاستثمارات الخاصة بهم مرتفعة، فقط حاول ألا تنساق لأى حجج او مبررات كى تؤجل مهامك أو لتعقيد الأمور. إذا كنت ترغب فى تعلم شيء جديد يمكن أن تفعل ذلك الآن فلديك من التركيز ما يكفي.
>برج السرطان على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:ومن الأهمية بمكان أن لا تدع العناد يدمر علاقتك. شريك حياتك فى مزاج لا يسمح بتقديم تنازلات لذا عليك أن تتحلى بالكثير من التفاهم والمرونة، وتحمل حتى تتحسن الحياة الرومانسية الخاص بك وسوف يقدر شريك حياتك لك ذلك كثيرًا.
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برج السرطان على الصعيد الصحي:الصحة الجيدة ليست هدفا بعيد المنال بالنسبة لك. مجرد الحفاظ على النظام اللياقة البدنية الصحيح وتحقق ما تطمح إليه و ممارسة الرياضة أمر لا بد منه للاسترخاء الجسم وتحسين تركيزك.
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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:لا تتخلى عن احلامك الكبيرة من أجل بعض الأزمات والعراقيل البسيطة سيكون بإمكانك أن تتجاوز كل المخاطر والمشكلات فقط لو أحسنت التصرف وتحليت بالكثير من الصبر.
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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 25/ 5/2016برج العذراء يعانى من الهدوء الكبير الذى قد يجعله يتراجع عن مهامه اليومية ، وهذا ما قد يؤثر سلباً على عمله ويشعره بان مستواه تراجع كثيراً.
>برج العذراء على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:بالنسبة للحياة العاطفية فهو فى حاجة إلى كل من حوله حتى يتخلص من أى مشاكل قد تقف امامه وأمام تحقيق أحلامه، لذلك هو فى قمة الاحتياج العاطفى.
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برج العذراء على الصعيد الصحي:بعض المشاكل الصحية البسيطة ستدق على أبوابه مثل الصداع والأرق.
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برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 25 /5/2016 سوف تتلقى مكاسب مادية هائلة وترقيات كبيرة، فستحصد نتيجة تعبك فى عملك طوال الفترات السابقة ولا داعى للتهور أو التسرع والاستعجال.
>برج الميزان على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:مازلت تعيش حالة حب غير معروفة نهايتها، فللأسف حبيبك لم يدعك تحلم معه بعش صغير يجمع بينكم، وسيكون رفضه للعلاقة العاطفية الرسمية هو اكثر شىء يؤرقك.
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برج الميزان على الصعيد الصحي:بالنسبة للحالة الصحية فهى فى تقدم ملحوظنتجية لاهتمامك بتعليمات الطبيب.
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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:سوف تتلقى مكاسب مادية هائلة وترقيات كبيرة، فستحصد نتيجة تعبك فى عملك طوال الفترات السابقة ولا داعى للتهور أو التسرع والاستعجال.
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حظك اليوم برج القوس الأربعاء 25 مايو 2016 فى الفترة الأخيرة انشغلت بحياتك الشخصية وقصرت كثيرًا فى حياتك المهنية وهذا لا بأس به لوقت قصير ولكن الناس بحاجة لك بشدة فى مكان العمل فحاول على الأقل أن تتواصل معهم وتجيب على الهاتف أو البريد الإلكترونى كى لا تفقد السيطرة على الوضع.
>برج القوس على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفى: يبدو أنك متحمس جدا للاحتفاء بإنجازات الشريك وهو أمر جيد يترك انطباعا رائعا لديه ويجعله يشعر بدعمك وتشجيعك. حاول أن تفعل ذلك من وقتٍ لآخر وستجد نتائج إيجابية للغاية .
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برج القوس على الصعيد الصحي:هناك ما يدعو للقلق بشأن صحتك خاصة إذا كنت متقدما فى السن، تحتاج إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة حول صحة أطفالك أيضًا وستدرك أخيرًا مدى فعالية النظام الغذائى الصحى، وسوف تتخذ الخطوة الأولى نحو اعتماده وتحسين الصحة العامة على حد سواء لك ولعائلتك.
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توقعات علماء الفلك لبرج القوس: انت فى مزاج رومانسى وخيالى اليوم، تجد الرومانسية فى كل مكان ولديك طاقة كبيرة للدفاع عن حبك مهما تطلب الأمر منك من مجهود ومن تضحيات.
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حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 25 مايو 2016 من المحتمل أن يكون لك الكلمة العليا فى مكان عملك اليوم، ليس فقط لأن نفوذك عالِ ولكن أيضًا لأن لك آراء مقنعة. ستكون قادرا على الحصول على وظائف جديدة وتقوم بها بنجاح، وتتمكن أيضًا من تنظيم عمل الآخرين والتعاون معهم لإنجاز مشروع كبير.
>برج الميزان على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفى: هذا هو الوقت المناسب للاستمتاع بكل لحظة من يومك، وقضاء يوم واحد من الأنشطة الممتلئة بالمرح مع شريك حياتك. فى حين أن همومك لا تختفى بطريقة سحرية، وستشعر أنك أخف وزنا بكثير، وستكون قادرا على تجاهل مشاكلك فى الوقت الحاضر لتستمتع بهذا الوقت.
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برج الميزان على الصعيد الصحي:عليك رعاية عقلك بدلا من جسمك. عليك أن تبقى نفسك لائقا بدنيا ولكن تهتم بدرجة أكبر بأن تدلل عقلك وتمنحه ما يحتاج من رعاية واسترخاء من خلال الانخراط فى بعض الأنشطة الترفيهية التى من شأنها أن تكون المواد الغذائية لعقلك. كرس دقائق من وقتك لنفسك للتركيز والتأمل.
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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان: تهتم بدرجة كبيرة بالتفاصيل اليوم. أنت من المحتمل أن تشارك فى التخطيط التفصيلى لمشروع ما بدقة شديدة ورغم أنك تبذل مجهود كبير إلا أنك ستستمتع بيومك.
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حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 25 /5/2016بعض المشاكل سيمر بها ابناء البرج لكن لم يقلل ذلك من مكانتهم او من طبيعتهم الوظيفية، بل سيمروا بها المأزق وستكون الترقيات والمكاسب المادية فى انتظارهم.
>العقرب على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفى: الخيانة ستكون سبب فشل هذه العلاقة المتوترةن وعادة ما تكون الخيانة صادرة منك، لذلك حاول ان تحرص على أفعالك وتصرفاتك حتى لا تضع نهاية العلاقة قبل بدايتها.
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برج العقرب على الصعيد الصحى:حاول أن تسير على نصائح وإرشادات الطبيب المتابع لحالتك.
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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:بعض المشاكل سيمر بها ابناء البرج لكن لم يقلل ذلك من مكانتهم او من طبيعتهم الوظيفية، بل سيمروا بها المأزق وستكون الترقيات والمكاسب المادية فى انتظارهم.
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