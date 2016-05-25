"قوات سوريا الديمقراطية" تحرز تقدما فى اليوم الأول من حملة تحرير الرقة

تمكنت الوحدات المسلحة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" فى اليوم الأول من حملتها، التى تستهدف الريف الشمالى لمدينة الرقة، معقل "داعش" فى سوريا، بسط السيطرة على قرية الفاطسة الاستراتيجية.

وأوضحت قناة روسيا اليوم الإخبارية، أمس الثلاثاء، أن وحدات "قوات سوريا الديمقراطية"، سيطرت أيضا بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحى "داعش" على قرية الهيشة، مشيرة إلى أن تعاونا مكثفا بين وحدات "قوات سوريا الديمقراطية" والمقاتلين الأجانب على الأرض، فيما يقوم طيران التحالف الدولي، بقصف مكثف على المواقع فى القرى التى تتمركز فيها مجموعات "داعش"، بينما تتقدم القوات البرية على الأرض.

وأعلن المسؤول فى "قوات سوريا الديمقراطية" ببلدة تل أبيض، عبد الكريم العبيد، أن قواته تلقت دفعة جديدة من الأسلحة الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية.

من جانبه أكد عضو لجنة الدفاع الكردية فى الحسكة، ناصر حج منصور، أن مسلحى "داعش" غير قادرين على صد هجوم وحدات قوات سوريا الديمقراطية بالقرب من الرقة، لافتا إلى أن "داعش" لم يتمكن من الحفاظ على أى موقع خلال الاشتباكات معه، والتى تجرى بالتنسيق مع التحالف.

ورفض منصور فى الوقت ذاته، الكشف عن العدد الدقيق لمقاتلى "قوات سوريا الديمقراطية" المشاركين فى الحملة، لكنه قال إن هذا الرقم يبلغ عشرات الآلاف.

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" أعنت فى وقت سابق اليوم، انطلاق عملية استعادة السيطرة على ريف الرقة الشمالى من قبضة تنظيم "داعش"، بدعم من طائرات التحالف الدولي.

ويذكر أن التشكيل العسكرى الذى أطلق عليه اسم "قوات سوريا الديمقراطية" يضم (التحالف العربى السورى وجيش الثوار وغرفة عمليات بركان الفرات، وقوات الصناديد، وتجمع ألوية الجزيرة، والمجلس العسكرى السريانى المسيحي، ووحدات حماية الشعب الكردية ووحدات حماية المرأة).

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