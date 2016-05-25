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سقوط متهم لاحتياله على كبار السن لسرقة أرصدتهم بماكينات الصرف بالأقصر

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سقوط متهم لاحتياله على كبار السن لسرقة أرصدتهم بماكينات الصرف بالأقصر سقوط متهم لاحتياله على كبار السن لسرقة أرصدتهم بماكينات الصرف بالأقصر
نجحت إدارة مباحث الأموال العامة بالأقصر، فى ضبط شخص لقيامه بالاحتيال على كبار السن والأميين وسرقة أرصدتهم البنكية من ماكينات الصرف الآلى حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى إدارة مباحث الأموال العامة برئاسة الرائد أحمد عبد الفتاح عدة بلاغات تفيد بقيام شخص بتواجده على مقربة من ماكينات الصرف الآلي، وإيهامه كبار السن والأميين بمساعدتهم فى سحب أموالهم ثم إقناعهم بعدم تواجد رصيد مالى أو عدم نزول الرواتب عليها، واكتشافهم بعد ذلك أن الأرصدة تم سحبها.

وبتكثيف التحريات تبين قيامه بعملية خداع والنصب على المواطنين وإيهام ضحاياه بعدم وجود رصيد فى الحساب واستبدال البطاقة الائتمانية بأخرى مزيفة، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة تم عمل الأكمنة اللازمة للقبض على المتهم.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة النقيب يحيى عبد الباسط حال قيامه بعملية نصب على أحد المواطنين وبحوزته مجموعة من البطاقات الائتمانية المزيفة، حيث تبين أنه يدعى "أيمن.ج.ه" 28 عام مقيم منطقة الكرنك القديم دائرة قسم الأقصر، وبمواجهته بمجموعة مواطنين من ضحاياه اعترف بارتكابه 7 وقائع سابقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار عرضة على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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