بيانتش: محمد صلاح حدثنا عن الأهلى ويفتخر بـ"مصريته".. ونطمئن بوجوده معنا

أكد بيانتش لاعب روما الإيطالى، أن محمد صلاح المحترف بصفوف ذئاب روما، دائماً يتحدث عن بلده " مصر " ويعرب عن فخره ببلده، مشيراً إلى أن صلاح تحدث معهم أيضاً عن فريق الأهلى وشعبيته الجارفة فى مصر والوطن العربى، خاصة وأنه سبق وجمعتهم مباراة ودية فى الإمارات وانتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 4/3.

وأشاد بيانتش فى حوار خاص لبرنامج "مع شوبير"، بالفرعون المصرى محمد صلاح، قائلاً: "بحب جداً اللعب مع محمد صلاح، وهناك حالة تفاهم شديدة بينهما، ويثق فيه دائماً، كما يثق فيه جميع لاعبى روما، ويطمئنون بوجوده فى الملعب".

وأضاف نجم روما الإيطالى، أن لوتشانو سباليتى المدير الفنى للفريق ساهم فى تطوير أدائه بشكل كبير خاصة فى الدور الثانى من مسابقة الدورى الإيطالى، مشيراً إلى أنه استفاد من خبراته وإرشاداته الفنية فى الملعب، وظهر ذلك على جميع اللاعبين وليس على شخصه فقط، موضحاً أن المنافسة على لقب الدورى سيكون صعباً للغاية فى الموسم المقبل، إلا أن فريقه قادر على تحقيق اللقب.

وعن علاقته بقائد الفريق فرانشيسكو توتى، أكد بيانتش أن توتى لاعب غير عادى، ويفتخر بمزاملته فى الملاعب، مشيراً إلى أنه صديق مقرب لـ"توتى" ويفتخر بتلك الصداقة.

وعن الانتقال لصفوف يوفنتوس، أوضح بيانتش، أن اسمه مطروح فى العديد من الأندية الكبرى وليس يوفنتوس فقط، إلا أنه لم يتلقى عروضاً رسمية، لافتاً إلى أنه مازال مرتبطا بعقد مع روما لمدة موسمين مقبلين، وسيبذل قصارى جهده خلال تلك الفترة.

وكشف لاعب روما عن عدم انضمامه لمنتخب بلاده "البوسنة" ولعب لفترة لمنتخب لوكسمبورج، قائلاً: "فخور ببلدى البوسنة، وذهابى لوكسمبورج كان أمرا اضطراريا، نظراً للحرب التى اندلعت فى البوسنة، وعندما كبر قرر العودة لمنتخب بلاده".

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