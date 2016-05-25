حملة السلامة الوقائية تحاصر 175 موقعاً بحي بالسلي

في إطار حملة السلامة الوقائية والتي تنفذها الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض في المواقع التجارية والصناعية بحي السلي وبمشاركة الدوريات الأمنية وشركة الكهرباء، وقف مفتشو السلامة في اليوم الثالث للحملة على ١٧٥موقعاً وجد من خلالها على عدد من المخالفات وبخطورة مختلفه من موقع الى آخر. وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي إنه تم إنذار بعض المواقع المخالفة والتي تندرج تحت الخطورة المنخفضة، فيما اغلقت الحملة مؤقتاً ١١ موقعاً بسبب مخالفات وخطورة حاله تهدد ارواح العاملين والمجاورين، وكذلك تهدد الممتلكات بالمنشأة مما يستلزم الإغلاق المؤقت. وبين المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي أن المخالفات تنوعت، ما بين إهمال أنظمة الإطفاء والسلامة في بعض المواقع وعدم صيانتها وإغلاق لمخارج الطوارئ وصناديق الحريق وتخزين عشوائي.