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شريف إسماعيل ووزراء يفتتحون اليوم معرض "أهلا رمضان" لتوفير السلع بسعر مخفض

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شريف إسماعيل ووزراء يفتتحون اليوم معرض "أهلا رمضان" لتوفير السلع بسعر مخفض شريف إسماعيل ووزراء يفتتحون اليوم معرض "أهلا رمضان" لتوفير السلع بسعر مخفض
يفتتح المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد حنفى وزير والتجارة الداخلية، وعدد من الوزراء ، مساء اليوم الأربعاء، معرض "أهلا رمضان" الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بمقر الصندوق الاجتماعى.

ومن المقرر أن يعقد معرض أهلا رمضان فى مختلف المحافظات، بمشاركة وزارة التنمية المحلية التى ستوفر الأماكن مجانا فى كل محافظة للعارضين.

وأكد خالد حنفى وزير التموين، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس، أنه سيتم توفير السلع بأسعار مخفضة للجمهور من خلال المعارض استعدادا لدخول شهر رمضان .

- خالد حنفى: صاحب بطاقة التموين يستطيع صرف فروق النقاط من معرض أهلا رمضان
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مصر 365

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