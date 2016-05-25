"البارزانى" يبحث مع وفد التحالف الدولى عملية تحرير الموصل

أكد رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني، أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين قوات "البيشمركة" الكردية، والتحالف الدولى المناهض لتنظيم (داعش) من أجل هزيمة التنظيم.

جاء ذلك خلال استقبال البارزاني، فى أربيل مساء أمس الثلاثاء، قائد قوات التحالف الدولى بالعراق وسوريا، الجنرال شون ماكفرلاند، والوفد المرافق له الذى يضم نائب السفير الأمريكى لدى العراق، جوسن كوهين، والقنصل العام الأمريكى فى أربيل ماتياس ميتمان، وعدد من المستشارين العسكريين.

وبحث اللقاء آخر المستجدات العسكرية فى إطار الحرب على داعش، وسبل التنسيق بين قوات البيشمركة، والتحالف الدولى فى محاربة الإرهاب، والتحضيرات لعملية تحرير الموصل، مركز محافظة نينوي.

وعرض الوفد الأمريكي، المستجدات الميدانية فى الحرب على داعش، وتطورات عملية تحرير الفلوجة، واستعدادات انطلاق عملية تحرير الموصل، وشدد على أهمية استمرار التنسيق بين التحالف والبيشمركة، لاستئصال الإرهاب فى المنطقة.

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