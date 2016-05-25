العساف: تطبيق الضرائب سيخفف من العجز في موازنات دول التعاون

أكد وزير المالية إبراهيم العساف أن اغلبية المواضيع التي تم مناقشتها في اجتماع وزراء المالية الخليجيين بشكل رئيسي تتعلق بالقيمة المضافة وكذلك اتفاقية الضرائب الانتقائية، مشيراً إلى أنه تم بحث تفاصيل الاتفاقيتين ومن المقرر تطبيق هذه الاتفاقية كما هو مقرر من قبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي ابتداء من عام 2018. وقال العساف في تصريح صحفي عقب اختتام الاجتماع الاستثنائي لوزراء المالية الخليجيين في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليج مساء أمس بالرياض، إنه تم قطع شوط كبير في موضوع الاتفاقيات إلا ان هناك نقطتين لم يتم الاتفاق عليه حتى الان بخصوص ضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى أننا نحتاج للبحث فيها لاكتمال جميع التفصيل، وسيتم الانتهاء من هذه النقاط خلال الشهر المقبل.

وكشف العساف أن تطبيق الضرائب سيخفف من العجز في ميزانية الدول الأعضاء لدول مجلس التعاون، مؤكداً أن تطبيق الضرائب الانتقائية يتراوح ما بين 50 إلى 100% حسب كل سلعة.

وأشار إلى أن الاجتماع المقبل سيناقش مقترحات أخرى تتعلق بالاغذية وغيرها، مضيفاً أن ضريبة القيمة المضافة ستفرض على السلع المستوردة والسلع المصنعة محلياً، مبيناً أنه تم في الاجتماع مناقشة أسلوب تطبيق هذه الضرائب.

يشار إلى أن الاجتماع بحث التوصيات المرفوعة من الاجتماع المشترك للجنة ووكلاء وزارات المالية وهيئة الاتحاد الجمركي ولجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بشأن مشروعي الاتفاقيتين الموحدتين لضريبة القيمة المضافة والضريبية الانتقائية، وبحث الاجتماع أيضا توصيات تعلق بانشاء مركز معلومات ضريبي لدول المجلس ومقترحات بشأن تفعيل التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

ومن المتوقع في السنوات القليلة المقبلة أن تفرض دول الخليج ضريبة القيمة المضافة على سلع وخدمات للمرة الأولى في دول المجلس بعد أن تقلصت عائدات النفط والغاز بسبب انخفاض أسعارها عالمياً، ومن المتوقع فرض الضريبية بنسبة 5% ابتداء من عام 2018م، واتفقت دول مجلس التعاون الست في نوفمبر العام الماضي على فرض ضريبة انتقائية على التبلغ ومشتقاته بنسبة 100% مماثلة للرسوم الجمركية.