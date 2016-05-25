أمانة الرياض تنفذ خطة توعوية لمواجهة تضليل العروض الترويجية

إرشادات توعوية للمستهلكين

‏‫قدمت أمانة الرياض 11 نصيحة للمستهلكين لمواجهة تضليل العروض الترويجية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وخاصة في المواد الغذائية التي يمكن أن تؤثر على الصحة العامة. وتصدرت نصيحة التخطيط المسبق لكمية الغذاء التي يرغب المستهلك في شرائها، والتأكد من تواريخ الإنتاج والصلاحية للمواد الغذائية المعلبة، وسلامتها الظاهرية مثل عدم وجود تسرب او انبعاث للعبوات أو وجود صدأ أو إعادة تغليف للمنتج.

وقال د. فلاح بن عبدالله الدوسري مدير عام الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة الرياض، أن تقديم النصائح للمستهلكين الراغبين في شراء أغذية ومشروبات خلال الشهر الكريم، تأتي ضمن خطط الامانة لرفع وعي المستهلكين، والحد من أي حوادث تسمم، او تعرضهم لخطر تناول أغذية غير صالحة.

وبين د. الدوسري أن وعي المستهلك، ومعرفته بطريقة الشراء وتفحص الأغذية، واتباع أساليب بسيطة لكنها عملية قبل عملية الشراء، يعتبر حائط الصد الأول ضد حالات التسمم الغذائي، أو حالات التضليل التي يمكن أن يمارسها الباعة الجائلين. وشدد الدكتور الدوسري على دور الأمانة لايتوقف عند ذلك، بل تعمل بشكل مستمر بحيث تتكامل وسائل التوعية مع الحملات الميدانية والتفتيشية المخططة والمجدولة والمفاجئة.

وذهبت بقية النصائح إلى أهمية شراء الكميات التي يحتاجها المستهلك من الأغذية دون إسراف والتي يمكن أن يستهلكها قبل انتهاء فترة صلاحيتها، والتأكد من أن المادة المعروضة غير مجهولة المصدر ويمكن الاستفادة منها دون أن تنجذب إلى إغراءات الأسعار المخفضة، ومراعاة نقل الأغذية المبردة والمجمدة إلى المنزل خلال فترة لا تتجاوز ساعة خاصة في فصل الصيف. وتطرقت الأمانة إلى وسائل التحايل التي يمكن أن يتعرض لها المستهلك عند شراء الأغذية خاصة في فترة العروض الترويجية، فقالت إنها تنصح بأن تخفيض السعر لا يرافقه تخفيض في حجم المنتج، وملاحظة أن بعض العروض تقدم خضومات على صنفين مرغوبين فقط في حال القيام بشراء صنف ثالث غير مرغوب فيه، وبعض العروض تقدم نفس المنتج بنفس العبوة وبنفس السعر ولكن بوزن أقل.

وشدد الأمانة على ضرورة ملاحظة التدليس الذي يحصل من خلال وضع أسعار البضائع المخفضة بصورة ملاصقة لأصناف لا يوجد عليها عروض ترويجية. كما نبهت إلى اتجاه بعض المتاجر إلى استغلال أوقات الذروة لبيع منتجات أقل جودة بنفس السعر الأصلي.

وطالبت المستهلكين بضرورة قراءة البطاقة الغذائية جيدا وخاصة تاريخ المادة الغذائية، البيانات التغذوية لضمان اختيار الغذاء الصحي، والتحذيرات الموجودة على البطاقة الغذائية، والتقيد بطريقة حفظ المادة الغذائية الموصى بها. وأخيرا طالبت الأمانة المستهلكين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات ترصد في الأسواق على رقم طوارئ الأمانة 940 او مواقع الأمانة على حسابات التواصل الاجتماعي.