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الكهرباء تنشر ضوابط تركيب العدادات الكودية للعشوائيات بالجريدة الرسمية غداً

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الكهرباء تنشر ضوابط تركيب العدادات الكودية للعشوائيات بالجريدة الرسمية غداً الكهرباء تنشر ضوابط تركيب العدادات الكودية للعشوائيات بالجريدة الرسمية غداً
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أنه سيتم نشر قرار رئيس مجلس الوزراء والضوابط والشروط التى حددتها وزارة الكهرباء لتركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية فى الجريدة الرسمية ،غداً الخميس، للبدء فى التنفيذ الأحد المقبل.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية تلقت ما يقرب من 3 ملايين 200 ألف طلب توصيل التيار للمناطق العشوائية كمرحلة أولى من تقديم الطلبات.

وأوضح المصدر، أن شروط الموافقة على توصيل العداد الكودى، يجب ألا يكون المبنى على أراض أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة، بينما حددت الضوابط الجديدة ضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية وتوصيل التيار الكهربائى لها، وذلك لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل "المحليات"، وتشمل الأوراق المطلوبة موافقة من الحى التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار.


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