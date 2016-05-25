7 ملايين درهم من «دبي الإسلامي» لجمعية الإحسان الخيرية

قدمت مؤسسة دبي الإسلامي الإنسانية الذراع الخيري لبنك دبي الإسلامي 7 ملايين درهم من أموال الزكاة لجمعية الإحسان الخيرية في عجمان، وذلك لتوزيعها على مستحقيها في داخل الدولة حسب مصارف الزكاة الشرعية.

وقدم عبدالرزاق العبدالله شيك التبرع إلى الشيخ راشد بن محمد النعيمي نائب الرئيس التنفيذي للجمعية، بحضور كل من ناصر الجنيبي المدير التنفيذي والدكتور حقي إسماعيل مدير مجمع الإحسان الطبي.

وقال عبدالرزاق العبدالله إن هذا التبرع يأتي دعماً من المؤسسة الإسلامية للمشاريع الخيرية وصرف الزكاة التي تقوم بها جمعية الإحسان، والتي لها دور بارز وأنشطة خيرية كبيرة وهادفة في تقديم المساعدات المادية والعينية لشريحة كبيرة ومتنوعة من المحتاجين والفقراء.