تكريم المستشفيات الملتزمة بمعايير «جودة» في أبوظبي

عقدت هيئة الصحة بأبوظبي، حفل جوائز «جودة» الأول لتكريم مستشفيات الإمارة التي حققت أعلى مستويات من الالتزام بالمعايير الموضوعة ضمن برنامج «جودة» على هامش الدورة السنوية الرابعة من «مؤتمر الشرق الأوسط لسلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية»، وكرمت الدكتورة مها تيسير بركات، مدير عام هيئة الصحة أبوظبي عددا من المستشفيات ضمن فئتين رئيسيتين: جوائز «تقديم الرعاية في الوقت المناسب» وجائزة «اختيار الجمهور».

وحصل كل من مستشفى دار الشفاء ومستشفى الإمارات الدولي على جائزة «تقديم الرعاية في الوقت المناسب» مناصفةً عن فئة المستشفيات الصغيرة، في حين حصل المستشفى الأهلي على نفس الجائزة عن فئة المستشفيات المتوسطة، ومستشفى مدينة زايد عن فئة المستشفيات الكبيرة.

أما جائزة «اختيار الجمهور»، فقد تم تحديدها بناءً على استبيان لتجربة المرضى قامت به هيئة الصحة – أبوظبي بشكل مستقل، حيث شارك فيه أكثر من 40,000 مريض ممن تلقوا الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية والخاصة، المتخصصة والعامة في الإمارات خلال عام 2015.

وغطى الاستبيان كافة الخدمات التي تقدمها المستشفيات، بما في ذلك الخدمات المقدمة للمرضى المقيمين وخدمات العيادات الخارجية والطوارئ، وتم في الاستبيان استخدام أفضل الوسائل العالمية لتقييم تجربة المرضى بطريقة فعالة وشاملة.