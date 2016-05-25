الإمارات ملتزمة بدعم إنجازات «آيرينا» محلياً و دولياً

شاركت دولة الإمارات إلى جانب 96 دولة من مختلف أنحاء العالم في الدورة الحادية عشرة من اجتماعات مجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» التي عقدت أمس في أبوظبي.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة والممثل الدائم لدولة الإمارات لدى «آيرينا»إلتزام دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" ودعم إنجازاتها في تعزيز النمو وتطوير حلول الطاقة المتجددة على الصعيدين المحلي والدولي.

وترأس معاليه وفد الدولة المشارك في اجتماعات المجلس الذي عقد لمناقشة مدى التقدم الذي أحرزته «آيرينا» في تنفيذ برنامج عملها والاعتبارات الاستراتيجية الناشئة في ضوء أهداف التنمية المستدامة 2030 واتفاقية باريس للتغير المناخي.

وسلط معالي الدكتور ثاني الزيودي الضوء على إنجازات الوكالة على مدى الأعوام الخمسة الماضية في قطاع الطاقة المتجددة،مشيداً بنجاحها في التجاوب مع التغيرات الديناميكية في قطاع الطاقة ورفع مستوى الوعي العالمي بالدور الحيوي الذي يقوم به قطاع الطاقة المتجددة كأداة رئيسية في مواجهة تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.

مراجعة

وخلال انعقاد المجلس الذي شهد أكبر عدد من الدول المشاركة في أي من المجالس السابقة على الإطلاق، أطلقت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» مراجعتها السنوية «الطاقة المتجددة وفرص العمل» للعام 2016 وعرضت نتائج نسخة العام 2016 من تقريرها الرئيسي «خارطة الطريق لمستقبل قائم على الطاقة المتجددة».

وناقش الأعضاء أيضا قضايا تتعلق بنشر الطاقة المتجددة في مناطق ضمن أميركا اللاتينية وغرب أفريقيا وإمكانية الحد من تكاليف استخدام تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتم خلال الجلسة انتخاب كينريد دورسيت وزير البيئة والإسكان في جزر البهاماس رئيسا للاجتماع.. فيما تم انتخاب ممثل أثيوبيا نائبا له. وحضر الاجتماع أكثر من 300 شخصية حكومية رفيعة المستوى من 96 بلدا حول العالم.

وقال دورسيت إن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة قدمت مساهمات هائلة للنهوض بقطاع الطاقة المتجددة رغم عمرها القصير نسبيا، وقد اعتمدت جزر البهاماس بشكل كبير على الوكالة لرسم مستقبل القطاع فيها. وأعرب عن تطلعه لبدء المناقشات خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تجتمع الدول لتوجيه دفة عمل الوكالة.. معربا عن سعادته بانتخابه لترأس هذا الاجتماع المهم.

سير العمل

من جهته قال عدنان أمين مدير عام «آيرينا» خلال تقديمه بياناً حول سير عمل الوكالة إن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أنجزت الكثير منذ تأسيسها قبل خمسة أعوام.. مشيرا إلى حرصها اليوم على تطبيق برنامج عملها الجديد وكلها ثقة بأن العامين الحاليين يبشران بالكثير فيما يتعلق بتسريع وتيرة الاعتماد العالمي على الطاقة المتجددة.. معربا عن الفخر بالإنجازات التي حققتها الوكالة حتى الآن بفضل الدعم الدائم الذي تقدمه الدول الأعضاء فيها.

وناقش الاجتماع عددا من المسائل المطروحة على جدول أعماله.. أبرزها خفض تكاليف تقنيات طاقتي الشمس والرياح والجهود الإقليمية لزيادة نشر الطاقة المتجددة في أميركا اللاتينية وغرب أفريقيا وخارطة طريق الوكالة الدولية للطاقة المتجددة لمضاعفة الحصة العالمية لمصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وتم بحث المبادرات الهادفة إلى زيادة اعتماد الطاقة المتجددة في الجزر والتوجه الاستراتيجي المستقبلي لعمل الوكالة.

وتنشر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة اليوم الإصدار الثالث من تقرير «المراجعة السنوية - الطاقة المتجددة والوظائف» وهو التقرير الوحيد الذي يوفر دراسة عالمية حول فرص العمل المتاحة في قطاع الطاقة المتجددة، ويسلط الضوء على وضع التوظيف في القطاع خلال العام المنصرم، سواء على صعيد التكنولوجيا أو في بلدان محددة.