كيف تعرفين أنك مغرمة بالعطور؟

قد تجدين أن لديك الكثير من العطور التي لا تستخدمينها، كما أنك قد تشعرين بسعادة غامرة إذا قمت بشراء عطر جديد، ولو لم تكوني بحاجة إليه، فما السبب؟ بعض السيدات قد تكون لديهن أنواع من العطور أكثر من عدد أحذيتهن أو أقلام أحمر شفاههن أو حتى قطع ملابسهن.

تعرفي معنا سيدتي إلى مدى غرامك بالعطور عبر الآتي:



1.كمية العطور لديك: انظري إلى كمية العطور التي توجد في خزانتك! فإذا كانت الكميّة كبيرة أكثر من أيّ شيء آخر، ويوجد لديك الكثير من أشكال الزجاجات الساحرة، فـأنت إذاً مغرمة بجمع الكثير من العطور. وإذا كنت تحتفظين دائماً بالقليل من العطر المتبقّي في الزجاجات، فأنت أكثر غراماً بالعطور.

2.الاهتمام بالعطور أكثر من أيّ شيء: عند خروجك للتسوّق، هل تجدين نفسك ذاهبة إلى محالّ العطور أولاً، وتسحرك زجاجات العطور الجديدة، لدرجة أنك تقومين بشرائها، حتى وإن كان لديك الكثير من الزجاجات الجديدة؟ إذا كانت إجابتك (نعم)، فأنت مغرمة بالعطور!

3.البحث في المجلات عن العطور الجديدة: إذا كنت تهتمّين بشراء المجلات الجديدة لتبحثي فيها عن العطور الجديدة وكلّ ما هو جديد في عالم العطور، فأنت مغرمة بالعطور!

4.معرفة جميع منتجات العطور: إذا كنت على علم بجميع العطور العالمية، وتقتنين منها الكثير، وعلى علم ودراية بجميع إصدارات العطور الجديدة، فأنت مغرمة بالعطور!

5.التعرف إلى نوع العطر بمجرد الشمّ: إذا كنت تتجوّلين في الأسواق، وقمتِ بشمّ أيّ عطر يفوح من أيّ شخص يمرّ إلى جوارك، وعرفت نوع ذلك العطر بمجرد الشمّ، فأنت مغرمة بالعطور!

6.بعض العطور تذكّرك بأشخاص معيّنين: إذا كان شمّ أحد العطور يذكرك بأشخاص في أوقات معيّنة، وتشعرين بأنك تعيشين نفس الموقف الآن، فأنت مغرمة بالعطور!

7.أن تكون لديك العطور المختلفة في كلّ المناسبات: إذا كنت عند خروجك في إحدى المناسبات تجدين أنّ لديك العطر المناسب لكلّ المناسبات، مهما كانت المناسبة، فأنت مغرمة بالعطور!