أسرار جمال أهمّ النجمات وأكثر، بالشكل الجديد لمجلة "سيدتي"

انتظروا مجلة "سيدتي" بحلّة جديدة في هذا العدد، وخاصة في قسم الجمال، الذي سيكشف مع أشهر خبراء التجميل عن الأسرار الجمالية لأهمّ النجمات، بالإضافة إلى أفضل 10 ظلال عيون مناسبة لفصل الصيف، ستحتاجين إليها لتطبيق مكياج عيون من وحي العروض العالمية وإطلالات النجمات في كان.

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يمكنك ايضاً اكتشاف خطوات تطبيق مكياج سموكي يليق بالعباية والمستحضرات اللازمة لذلك. وللعناية بالبشرة قسم مهمّ في هذا العدد، مع آخر إصدارات كريمات العناية المناسبة للمرأة العربية.