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ميريام فارس والمكياج المثالي للأم المشرقة

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الأربعاء 25-05-2016 16:58

تدرك ميريام فارس تماماً كيفية إبراز جمالها والصفات اللافتة التي تميّزها، بعد أن أطلقت صيحات جماليّة عديدة في فترة الحمل، حوّلتها إلى مثال للمرأة الحامل الجذابة، و ها هي تتحوّل إلى موضوع جدل بعد الكليب الجديد "غافي"، الذي صوّرته مع طفلها.
بدت ميريام فارس مشرقة جداً، بعيداً عن سرعة استعادة رشاقتها. اعتمدت في هذا الكليب مكياجاً مثالياً للأم الحنونة مع تسريحة الشعر الطبيعية.

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مكياج الأم الحنونة:
اعتمدت ميريام فارس في هذا الكليب مكياجاً طبيعياً جداً ذا إشراق لافت، مع القليل من الظلال اللامع فوق العين، وسحبت جفنها المتحرّك برسمة الأيلاينر الرفيعة على طول خط الرموش مع الماسكرا الكثيفة. أما بالنسبة إلى شفتيها فبدت مرسومة بنعومة عالية، ما جعل ميريام فارس تبدو حنونة جداً.
رفعة الشعر العفوية:
إذا كنت تحبّين الرفعات العفوية، التي تمنحك إطلالة كلاسيكية من جهة، وطبيعية من جهة أخرى، ننصحك باعتماد تسريحة ميريام فارس في هذا الكليب، حيث رفعت شعرها بشكل طبيعي عند أسفل الرأس، مع بعض الخصلات المتطايرة من الأمام. إضافة إلى الاكسسوارات الناعمة المستخدمة على الرفعة.
أظافر الأم:
قلمت ميريام فارس أظافرها بشكل مبروم متوسط الطول.

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سيدتي