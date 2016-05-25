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سكاي سبورتس: مورينيو أتم اتفاقه على بنود التعاقد مع يونايتد.. وشيء واحد متبقي

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سكاي سبورتس: مورينيو أتم اتفاقه على بنود التعاقد مع يونايتد.. وشيء واحد متبقي سكاي سبورتس: مورينيو أتم اتفاقه على بنود التعاقد مع يونايتد.. وشيء واحد متبقي

أتم جوزيه مورينيو المدير الفني البرتغالي اتفاقه مع مانشستر يونايتد حول مدة تعاقده والراتب الذي سيحصل عليه بعد اجتماع عُقد بين ممثلي النادي الإنجليزي ووكيل أعمال المدرب.

وذكرت "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن إد وودوارد المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد اجتمع مع خورخي مينديز وكيل أعمال مورينيو وتم خلاله الاتفاق على كل بنود التعاقد دون الإشارة إليها.

لكن يتبقى شيئا واحدا فقط على مورينيو الاتفاق فيه مع يونايتد من أجل توقيع العقود بشكل رسمي ألا وهو حقوق استخدام الصورة بشكل تجاري قبل توقيع العقود يوم الأربعاء.

فكل من يونايتد ومورينيو لديهما العديد من الاتفاقات مع مختلف الرعاة والشركات وهذا الأمر يمثل عائقا حتى الآن لتوقيع العقود بشكل رسمي.

فهناك بعض الأشياء بها توافق بين الطرفين فمورينيو متعاقد مع شركة أديداس للملابس الرياضية وهي الراعي الرسمي ليونايتد وهذا الأمر لا يوجد فيه أزمة.

لكن المشكلة تكمن في تعاقد المدرب البرتغالي على سبيل المثال مع شركة جاجوار للسيارات بينما شيفروليه هي الراعي الرئيسي ليونايتد.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن تقرير الشبكة الإنجليزية أكد أن تلك الأزمة سيتم حلها بعد اجتماع جديد يوم الأربعاء بين محاميي كلا الطرفين للحفاظ على علاقة كل منهما بالرعاة.

وحينما يتم التوصل لحل لتلك العقبة الوحيدة فسيوقع المدرب البرتغالي على عقود توليه مهمة تدريب يونايتد خلفا للويس فان جال.

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