تعرف على موعد المباراة الأولى المحتملة بين مورينيو وجوارديولا

كان جوزيه مورينيو وبيب جوارديولا بمثابة غريمين تقليديين في ريال مدريد وبرشلونة على التوالي.. والآن سيتجدد الصراع بينهما في إنجلترا.

وتولى بيب جوارديولا مهمة تدريب مانشستر سيتي خلفا لمانويل بيلليجريني بعد قضاء ثلاثة أعوام رفقة بايرن ميونيخ.

فيما أشارت شبكة "سكاي سبورتس" أن مورينيو أتم اتفاقه على بنود تعاقده مع مانشستر يونايتد وأن الإعلان عن توليه رسميا مهمة تدريب خلفا للويس فان جال أصبح وشيكا. (طالع التفاصيل)

فمتى تكون موعد المباراة الأولى بين المدرب البرتغالي والإسباني؟

سيلتقي المدربان في الخامس والعشرين من شهر يوليو المقبل في العاصمة الصينية بكين في مباراة ودية في إطار الكأس الدولية للأبطال والتي تقام سنويا استعدادا للموسم الجديد.

وسيكون دربي مدينة مانشستر هو بمثابة المباراة الثانية لمورينيو بعد توليه المهمة بشكل رسمي عقب مواجهة بروسيا دورتموند في المباراة الأولى.

أما المباراة فستكون هي الأولى لجوارديولا في مقعد المدير الفني لمانشستر سيتي.