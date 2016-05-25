أخبار عاجلة

مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
مساء الأنوار: ما رأيك في أداء الزمالك أمام إنبي بعد الخسارة الرابعة على التوالي له في الدوري؟ -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: إعلان حالة الطوارىء مسألة معنوية -
مساء dmc - النائب/ إيهاب الطماوي: مواقع التواصل الاجتماعي استخدمت كجزء من العمليات الإرهابية -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: التغطية الإعلامية لحادثي طنطا والإسكندرية لم تكن مهنية ولا مفيدة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: التيارات المتطرفة تولد في الإنسان فكرة "الأنا" النازية -
مساء الأنوار: اﻻتحاد السكندري يعترض على تعيين "إبراهيم نور الدين" حكمًا للقاء اﻷهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تعرف على موعد المباراة الأولى المحتملة بين مورينيو وجوارديولا

Google+ Print
تعرف على موعد المباراة الأولى المحتملة بين مورينيو وجوارديولا تعرف على موعد المباراة الأولى المحتملة بين مورينيو وجوارديولا

كان جوزيه مورينيو وبيب جوارديولا بمثابة غريمين تقليديين في ريال مدريد وبرشلونة على التوالي.. والآن سيتجدد الصراع بينهما في إنجلترا.

وتولى بيب جوارديولا مهمة تدريب مانشستر سيتي خلفا لمانويل بيلليجريني بعد قضاء ثلاثة أعوام رفقة بايرن ميونيخ.

فيما أشارت "سكاي سبورتس" أن مورينيو أتم اتفاقه على بنود تعاقده مع مانشستر يونايتد وأن الإعلان عن توليه رسميا مهمة تدريب خلفا للويس فان جال أصبح وشيكا. (طالع التفاصيل)

فمتى تكون موعد المباراة الأولى بين المدرب البرتغالي والإسباني؟

سيلتقي المدربان في الخامس والعشرين من شهر يوليو المقبل في العاصمة الصينية بكين في مباراة ودية في إطار الكأس الدولية للأبطال والتي تقام سنويا استعدادا للموسم الجديد.

وسيكون دربي مدينة مانشستر هو بمثابة المباراة الثانية لمورينيو بعد توليه المهمة بشكل رسمي عقب مواجهة بروسيا دورتموند في المباراة الأولى.

أما المباراة فستكون هي الأولى لجوارديولا في مقعد المدير الفني لمانشستر سيتي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل