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تجديد حبس مسجلين ضبط بحوزتهما 6 ملايين قرص مخدر بالشروق

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تجديد حبس مسجلين ضبط بحوزتهما 6 ملايين قرص مخدر بالشروق تجديد حبس مسجلين ضبط بحوزتهما 6 ملايين قرص مخدر بالشروق
قرر قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة تجديد حبس تاجرين للمخدرات ضبط بحوزتهما 6 ملايين قرص مخدر داخل سيارة فى طريقهما لتهريبها إلى ليبيا، 15 يوما على ذمة التحقيق.

كشفت تحقيقات محمد فؤاد وكيل أول النيابة بسكرتارية تحقيق أمير سعيد أن المتهمين من "العربان" مقيمان بمنطقة عرب المساعيد بحلوان كانا يستقلان سيارة نقل، حيث وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن المتهمين سيهربان شحنة كبيرة من الأقراص المخدرة.

تم عمل كمين للمتهمين وأثناء سيرهما بالسيارة بمدخل مدينة الشروق بالقاهرة الجديدة، تم القبض عليهما وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على شحنة أقراص مخدرة بها 6 ملايين قرص وسلاح نارى و130 طلقة فتم القبض عليهما، وتباشر النيابة التحقيق معهما.

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