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عمر جابر يدعو السفير السويسرى لحضور لقاء الزمالك وإنبى

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عمر جابر يدعو السفير السويسرى لحضور لقاء الزمالك وإنبى عمر جابر يدعو السفير السويسرى لحضور لقاء الزمالك وإنبى
دعى عمر جابر ظهير أيمن الزمالك، المحترف ضمن صفوف فريق روما الإيطالى، السفير السويسرى بالقاهرة "ماركس لاينتر" وأسرته، لحضور مباراة الزمالك وأنبى وإنبى المقرر إقامتها على استاد بترو سبورت، الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام.

واستجاب السفير السويسرى لدعوة عمر جابر، التى وجهت له أثناء دعوة اللاعب على مائدة العشاء فى منزل "ماركس لاينتر" الخاص، للاحتفال باحترافه بنادى بازل، وأكد السفير أنه سيحضر اللقاء مع أفراد أسرته للاستمتاع بالأجواء.

وناقش عمر جابر مع السفير السويسرى ملف تدعيم السياحة المصرية، والسبل التى من الممكن اتباعها خلال الفترة القبلة لتدعيم السياحة، وتوطيد العلاقات بين وسويسرا؛ كما أكد عمر للسفير أنه سيبذل قصارى جهده خلال رحلة احترافه ببزل لتدعيم هذا الملف الهام، واستغلال شعبيته وحب الجماهير له فى ذلك.

من جانبه أكد ماركس لاينتر، أنه سيسعى لتدعيم ملف السياحة المصرية بشتى الطرق، معرباً عن سعادته بشخصية "عمر جابر" وأنه نموذج للشباب المصرى المجتهد، قائلاً له: "والأن أدركت لماذا الجميع مجتمع على حبك، وبما فيهما السائقان الخاصان بى، لأن أحدهما أهلاوى والآخر زملكاوى، إلا أنهم يعشقون عمر جابر".

وكان السفير السويسرى وجه دعوة لعمر جابر ومحمد الننى لاعب بازل السابق وأرسنال الحالى، وأحمد ناصر مدافع الإتحاد السكندرى، وصديقهما أحمد عبد القادر ميدو "الصديق الشخصى للسفير السويسرى" والقائم على تنظيم الحفل، ومحمود كهربا الذى حضر متأخراً لمشاركته فى تدريبات فريقه، للحضور على مائدة عشاء فى منزل الخاص، إلا أن الننى اعتذر عن الحضور لظروف خاصة، وحضر وكيل أعماله بدلاً منه.


>بالصور..عمر جابر يلبى دعوة السفير السويسرى بحضور حفل عشاء خاص
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بالصور.. عمر جابر يُهدى"أريا" نجل السفير السويسرى قميص الفراعنة
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مصر 365

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