برقم الجلوس.. احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

ينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، حيث اعتمد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة بنسبة نجاح بلغت 80.4%‏، ونسبة نجاح الذكور 79.8%‏، بينما نسبة نجاح البنات 81.1%.

وكرم المحافظ الأوائل من الشهادة الابتدائية على مستوى المحافظة وهم 17 طالبا وطالبة، ففى المركز الأول تساوى 4 طلاب بمجموع 300/300 وهم منار محمد على عبد الحليم، ومحمد رزق أمين محمد، وعمرو محمود أبو شناف الرملاوى، ويارا عماد على حسن حسن التركى.

والمركز الثانى تساوى فيه 13 طالبا وطالبة بمجموع 299.5/ 300 وهم إسراء سمير أحمد حسين، وعبد الله محمد عباس سيد، ورنا ياسر على السيد، ونيرة حسين محمد حسن، وسلمى إيهاب مصطفى محمد، ونورهان جمال عبد الحفيظ عطية، ونوران أحمد السيد، وروان أنور أيمن محمود، ويارا حسام عبد العزيز، وفاطمة عصام عبد الله بكر، ومريم محمد أحمد عثمان، وروان يسرى محمد فرج، ونهال رمضان كامل.

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